Le Frecce Tricolori si esibiranno a Pozzuoli con il Pozzuoli Air Show: dove vederle

© francesco moggio

Straordinaria esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori, domenica sul lungomare di Pozzuoli per il “Pozzuoli Air Show”. Un grande spettacolo nella città che ospita la prestigiosa sede dell’Accademia Aereonautica

Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 16:30, sul Lungomare Pertini a Pozzuoli, si terrà l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori per il “Pozzuoli Air Show”. Un grande spettacolo con la straordinaria pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare che si esibirà in volo, colorando il cielo del capoluogo dei Campi Flegrei.

Il bellissimo spettacolo sarà visibile dal Lungomare Pertini di Pozzuoli dove sarà anche allestito il Centro di Comando, e ci sarà anche uno speaker che illustrerà le straordinarie evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale

L’evento è realizzato dal Comune di Pozzuoli, in collaborazione con l’Accademia Aeronautica e l’AeroClub Benevento e l’accesso al lungomare sarà libero e gratuito.

Le Pattuglia Acrobatica Nazionale torna dopo 20 anni a Pozzuoli

L’evento “Pozzuoli Air Show” di domenica 16 ottobre 2022 riporterà sui cieli di Pozzuoli le “Frecce Tricolori” dopo 20 anni dalla loro ultima esibizione. Le Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori si è invece esibita più recentemente a Napoli, il 28 maggio 2020 quando sorvolarono la città partenopea con un grandissimo successo di pubblico nell’ambito dell’iniziativa Abbraccio tricolore, un programma che prevedeva il “Giro d’Italia” della straordinaria pattuglia in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori si chiama ufficialmente 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ed è stata fondata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti.

Le Frecce Tricolori si esibiscono con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, e sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Durante il “Pozzuoli Air Show” eseguiranno moltissime delle loro acrobazie che hanno reso questo gruppo di eccezionali piloti una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale.

“Pozzuoli Air Show” – 16 ottobre 2022

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.