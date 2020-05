Frecce Tricolori a Napoli giovedì 28 maggio: ecco dove vederle e l’orario previsto

Giovedì 28 maggio 2020 si svolgerà un’esibizione straordinaria delle Frecce Tricolori nei cieli Napoli. Un’occasione eccezionale per vedere la Pattuglia acrobatica nazionale (PAN) che si sta esibendo nei cieli di tutta Italia in occasione del 74esimo anniversario della Repubblica Italiana

Giovedì 28 maggio 2020, nel pomeriggio tra le 15:00 e le 16:00, si esibiranno nei cieli di Napoli le straordinarie Frecce Tricolori, i bravi piloti della Pattuglia acrobatica nazionale (PAN). L’occasione è data da un grande giro d’Italia che le frecce tricolori faranno nei cieli di tutta la penisola con uno straordinario programma di esibizioni di 5 giorni, il 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2020 per festeggiare il 2 giugno 2020.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) sarà impegnata in uno straordinario programma di esibizioni che passerà in ben 21 città, in date e orari diversi. Un grande abbraccio simbolico a tutta Italia in segno di unità, solidarietà e ripresa.

Dove si potrà vedere il volo delle Frecce? Probabilmente il passaggio su Napoli sarà ben visibile dai luoghi iconici di Napoli; ci si aspetta infatti un volo visibile da Piazza del Plebiscito e il Lungomare di Via Caracciolo. Altro punto di osservazione potrebbe essere da San Martino ed in particolare da Castel Sant’Elmo

L’Aeronautica Militare per il 74esimo anniversario della Repubblica Italiana

Il “Giro d’Italia” delle Frecce Tricolori è partito lunedì 25 maggio 2020 con un sorvolo di tutti i capoluoghi di regione, come Trento, Milano, Torino, Aosta ed ha toccato anche un luogo simbolo Codogno, vicino Lodi, prima zona rossa della recente emergenza.

Il Giro della Pattuglia acrobatica nazionale (PAN) proseguirà fino a venerdì 29 Maggio sorvolando tante città italiane in segno di solidarietà per le tante recenti vittime dell’emergenza.

Giovedì 28 maggio 2020 di mattina le Frecce Tricolori saranno nei cieli di Catanzaro e Bari mentre di pomeriggio si esibiranno sulle città di Potenza, invece a Napoli il volo è previsto tra le ore 15:00 e le ore 16:00.

Naturalmente le frecce tricolori saranno visibili anche dalle zone vicine ai luoghi di sorvolo. L’ultima esibizione si terrà a Roma il 2 giugno 2020 con alcuni passaggi sulla città in occasione della Festa della Repubblica.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale: Pattuglia Acrobatica Nazionale.