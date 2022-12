4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 dicembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Ph Facebook Fondazione di Comunità San Gennaro

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 dicembre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 19 a sabato 24 dicembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

A Bagnoli riapre l’Auditorium della “Porta del Parco” con concerti gratuiti

“Bagnoli … si cambia musica” è un progetto del Comune di Napoli che propone tanti concerti gratuiti per riscoprire il bellissimo e grande Auditorium della “Porta del Parco” in via Diocleziano 343 a Napoli nell’area Ex Italsider. Martedì 20/12/2022 – CONCERTO DI APERTURA: Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, Solista Uto Ughi; Antonio Vivaldi le quattro stagioni – Giovedì 22/12/2022 – OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA: Anna Tifu, violino – Maggiori Informazioni e prenotazioni

Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

Anche quest’anno durante le festività natalizie a Napoli e fino al 6 gennaio 2023 si potrà visitare gratuitamente nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli

Social XMas tanti eventi gratuiti a Napoli per Natale

Tra i tanti progetti gratuiti del Comune per Natale da non perdere quelli di Social XMas si terranno nel vasto territorio della IV Municipalità cittadina tra San Lorenzo, Poggioreale, Vicaria e la Zona Industriale, ed in particolare a Poggioreale, presso il ristorante Il Poggio in Via Poggioreale 160/c, I prossimi in settimana sono: Martedì 20 dicembre 2022 – Quanno nascette Ninno di Damadakà Musica dalla Tradizione, concerto con Daniele Barone, Dario Barone, Margaret Ianuario, Michele Arpa, Mario Musetta, Paolo Barone – Canti tradizionali e racconti di Natale Giovedì 22 dicembre 2022 – Oh mio Dio – di Tra palco e realtà, con Serena Esposito, Lello Genovese e Anna de Dominicis; regia di Lello Genovese Spettacolo teatrale per tutta la famiglia Venerdì 23 dicembre 2022 Mediterraneo, concerto di Fabio Fiorillo, Franco Ponzo, Gabriele Borrelli – Spettacolo musicale Social XMas: spettacoli gratuiti

Concerti passeggiate spettacolo ed eventi gratuiti tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto

Fino al 30 dicembre passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti in luoghi bellissimi di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli a Napoli come l’Arciconfraternita dei Pellegrini, il Parco dei Quartieri Spagnoli la Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e altri posti bellissimi 20 Dicembre 2022 –Arciconfraternita Dei Pellegrini- Chiesa Della Ss Trinita’ Via Portamedina, 41 Un ponte tra oriente e occidente Concerto. Musiche e canti legati alla natività di origini maltesi legate alle tradizioni nordafricane ed approdate in occidente Con: Ziad Trabelsi (Orchestra Piazza Vittorio); Voci: Houcin Ataa, Rossana Palumbo; Percussioni: Marzouk Mejri – 21 Dicembre 2022 –Parco Dei Quartieri Spagnoli Via Trinità delle Monache, 1 Maqamat Concerto. Con strumenti musicali mediorientali e canti liturgici legati alla tradizione giudaica, africana, islamica e bizantina ritroveremo le origini della ritualità cristiana (pre-evento: degustazione a cura del MAVV) Con: Ziad Trabelsi (Orchestra Piazza Vittorio) Voci: Houcin Ataa, Rossana Palumbo Percussioni: Marzouk Mejri – 22 Dicembre 2022 – Parco Dei Quartieri Spagnoli Via Trinità delle Monache, 1 12 racconti di Natale Leggende campane raccolte di De Simone tra il 1967 e il 1986. Spettacolo in parte itinerante (con degustazione a cura del MAVV) A cura di: Associazione La chiave di Artemysia. Il Natale dei Popoli

