Riapre il grande Auditorium “Porta del Parco” nell’area Ex Italsider di Bagnoli con concerti gratuiti

Anche il Maestro Uto Ughi alla riapertura del grande Auditorium della “Porta del Parco” il primo progetto completato nell’area Ex Italsider di Bagnoli. Una serie di concerti gratuiti organizzati dal Comune di Napoli per il progetto “Bagnoli … si cambia musica” nell’ambito del più ampio e strategico Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana del quartiere

“Bagnoli… si cambia musica” è un progetto del Comune di Napoli che propone tanti concerti gratuiti per riscoprire il bellissimo e grande Auditorium della “Porta del Parco” in via Diocleziano 343 a Napoli nell’area Ex Italsider. I concerti si terranno nell’Audtorium dal 20 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 e saranno tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Un bel programma di iniziative musicali per le festività natalizie per far conoscere a tutti i cittadini l’Auditorium della Porta del Parco, da tempo inaccessibile, che riapre alla città.

Previsti 6 concerti a partire dal 20 dicembre 2022 con il Concerto del Maestro Uto Ughi e dell’Orchestra di Santa Sofia. Non mancherà anche il Concerto di Natale dell’Orchestra e coro dell’Istituto Comprensivo 53 “Gigante-Neghelli” di Cavalleggeri d’Aosta con i suoi 90 giovani componenti.

“Bagnoli … si cambia musica” – programma

20/12/2022 – CONCERTO DI APERTURA: Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, Solista Uto Ughi; Antonio Vivaldi le quattro stagioni – prenota qui

21/12/2022 – CANZONE LACRIMOGENA E SCENEGGIATA: Conferenza cantata di Pasquale Scialò a seguire CONCERTO DI NATALE (posti riservati ai familiari degli alunni dell'I.C. Gigante – Neghelli)

22/12/2022 – OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA: Anna Tifu, violino – prenota qui

27/12/2022 – Swing Time B.B. Orkestra con Le Signorine, trio vocale italiano; ospite della serata: Raoul Swing Orchestra – prenota qui

28/12/2022 – LA CANZONE CLASSICA NAPOLETANA: Pino De Maio, Emilia Zamuner, La canzone napoletana ieri e oggi – prenota qui

02/01/2023 – CONCERTO DI INIZIO ANNO: ORCHESTRA ACCADEMIA DI SANTA SOFIA, Nunzia De Falco, soprano; Giorgia Mellone, direttore prenota qui

Maggiori informazioni “Bagnoli … si cambia musica” – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

