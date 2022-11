4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 28 novembre al 3 dicembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli

Fino al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare si terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo “Sotto il cielo più puro” con la Nuova Orchestra Scarlatti- L’evento fa parte del progetto “Affabulazione”, e offrirà al pubblico un mix brillante e popolare di spettacoli per tutti i gusti e tutte le generazioni. I concerti sono tutti a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prossimo Mercoledì 30 novembre: Concerto RAI – il grande repertorio classico del “Concerto RAI” un appuntamento che si riallaccia idealmente alle stagioni concertistiche tenute dall’Orchestra Scarlatti presso l’Auditorium della RAI di Napoli.. “Sotto il cielo più puro”

Napoli Misteriosa, visite guidate, concerti, spettacoli e tour gratuiti

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. L’evento si affianca al ricco programma di altre attività gratuite che si sta svolgendo, in tutta la città, per il progetto Affabulazione Di seguito alcuni eventi di Napoli Misteriosa 2 Dicembre –Forcella e i suoi misteri – Duomo – Visita gratuita 2 Dicembre – Il Molo due porte all’Arenella e l’accademia dei segreti – p.zza Medaglie d’oro – Visita gratuita 02 Dicembre – Le Voci di Dentro (esposizione di opere d’arte legate al profano , quadri, statue etc) – Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo: evento con Marina Confalone

A Napoli “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est che presenta 4 mesi di eventi gratuiti, nell’ambito del progetto “Affabulazione” del Comune di Napoli. Previsti spettacoli gratuiti con Giuliana de Sio, Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone e tanti altri ed anche concerti con i Foja e tanto altro Est i svolgerà tra i teatri della VI Municipalità e fa parte del progetto “Affabulazione” del Comune che prevede, fino a dicembre 2022, più di 200 spettacoli, rassegne e laboratori gratuiti che si svolgeranno a NApoli. Prossimi spettacoli – 4 dicembre – Teatro Nest – Marina Confalone con “Una relazione per un’accademia”. Maggiori informazioni EST

“Extra Moenia. La Città esplosa”: spettacoli gratuiti a Napoli nord

Altro evento gratuito a Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione, sostenuto dal Comune di Napoli. “Extra Moenia. La Città esplosa”, è una bella rassegna che si terrà fino al 3 dicembre 2022 in vari luoghi della VII Municipalità di Napoli. Previsti 10 spettacoli e poi 1 reading e 2 Laboratori, in vari siti di grande interesse storico e culturale della zona: in settimana – AMI Attività musicali inclusive 02/12/2022 – Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno Via Comunale della Luce, 80144 Napoli – Orchestra Ezio Bossio e Coro Enrico Caruso, Direzione Raffaella Ambrosino con la partecipazione del giovane tenore Carlo Celotti – ARCHINFESTA aspettando il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano 03/12/2022 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano – Via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 98,– ARCHINFESTA aspettando il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano Mario Dell’Angelo violino, Antonella Forino violino, Antonio Colonna violoncello, Lilli Carafa clavicembalo, coreografie Irma Cardano. “Extra Moenia – la città esplosa

