4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 21 al 26 novembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Ph “Extra Moenia. La Città esplosa”

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 21 a sabato 26 novembre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 21 a sabato 26 novembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Visite guidate, concerti, spettacoli e tour gratuiti per Napoli Misteriosa

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. L’evento si affianca al ricco programma di altre attività gratuite che si sta svolgendo, in tutta la città, per il progetto Affabulazione Di seguito alcuni eventi di Napoli Misteriosa – 23 Novembre – Decumano Oscuro – Visita gratuita ingresso a pagamento – 23 Novembre – Il Molo due porte all’Arenella e l’accademia dei segreti -Visita gratuita. 25 Novembre – Decumano do Priorato – Visita gratuita ingresso a pagamento – 25 Novembre – Sulle orme di Virgilio – Visita gratuita – 25 Novembre – laboratori di Massimo Argentiere maestro orafo, creazioni legate al profano (munaciello, anime del purgatorio, etc) e di Tiziana D’Auria arte Presepiale- Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

A Napoli “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est che presenta 4 mesi di eventi gratuiti, nell’ambito del progetto “Affabulazione” del Comune di Napoli. Previsti spettacoli gratuiti con Giuliana de Sio, Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone e tanti altri ed anche concerti con i Foja e tanto altro Est i svolgerà tra i teatri della VI Municipalità e fa parte del progetto “Affabulazione” del Comune che prevede, fino a dicembre 2022, più di 200 spettacoli, rassegne e laboratori gratuiti che si svolgeranno a NApoli. Prossimi spettacoli – 20 novembre – Centro Asterix – Francesco Montanari con “Cristo di periferia” – 26 novembre – Centro Asterix – “Back to amy”, a cura dell’Accademia Prico. Maggiori informazioni EST

Festa dell’Albero nella Villa Floridiana a Napoli

Lunedì 21 novembre 2022 si terrà la Festa dell’Albero in Floridiana, con eventi la mattina nello splendido parco della Villa Floridiana e nel pomeriggio nel Museo Duca di Martina, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi. La Festa dell’Albero sarà articolata in due momenti, la mattina nel parco della Villa Floridiana con vari eventi all’aperto e un simpatico angolo del libro a tema ambientale e il pomeriggio nel Museo Duca di Martina e di pomeriggio con un convegno dove si affronteranno anche i prossimi passi del progetto di recupero e valorizzazione del Parco storico della Villa Floridiana. Festa dell’Albero al Vomero

“Extra Moenia. La Città esplosa”: spettacoli gratuiti a Napoli nord

Altro evento gratuito a Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione, sostenuto dal Comune di Napoli. “Extra Moenia. La Città esplosa”, è una bella rassegna che si terrà fino al 3 dicembre 2022 in vari luoghi della VII Municipalità di Napoli. Previsti 10 spettacoli e poi 1 reading e 2 Laboratori, in vari siti di grande interesse storico e culturale della zona: in settimana ROMANTICI 25/11/2022 – Sant’Antonio di Padova a Carbonelli – Corso Secondigliano, 479, – Eleonora Amato violino, Stefano Innamorati pianoforte – DONIZETTI AMORE E MORTE 26/11/2022– Napule comm’era – Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano Via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 98, Gabriella Colecchia mezzosoprano, Gianni Gambardella pianoforte, Giovanni Allocca voce recitante, Regia di Antonio Mocciola “Extra Moenia – la città esplosa

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata