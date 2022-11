Festa dell’Albero nella Villa Floridiana a Napoli

© Napoli da Vivere

Un evento gratuito in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi nel grande parco della villa Floridiana del Vomero a Napoli e nelle sale del Museo Duca di Martina

Lunedì 21 novembre 2022 si terrà la Festa dell’Albero in Floridiana, con eventi la mattina nello splendido parco della Villa Floridiana e nel pomeriggio nel Museo Duca di Martina, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi.

Una bella iniziativa ad accesso libero per valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e cura del Verde.

La Festa dell’Albero sarà articolata in due momenti, la mattina nel parco della Villa Floridiana e il pomeriggio nel Museo Duca di Martina e coinvolgerà, sia i cittadini che gli studenti, in un percorso di consapevolezza ecologica e di conoscenza del parco storico vomerese.

La mattina dalle 10.00 alle 13.00, nel Parco della Villa Floridiana, si terrà una rappresentazione artistica formativa per gli studenti delle scuole medie e superiori partecipanti, finalizzata alla conoscenza del ruolo e delle caratteristiche di alcune alberature selezionate. Seguiranno anche una simulazione di intervento di potatura in Tree Climbing, e una simulazione di trattamento endoterapico per la cura di essenze arboree. Non mancherà l’angolo del libro a tema ambientale.

L’incontro sarà anche l’occasione per condividere con la cittadinanza i prossimi passi del progetto di recupero e valorizzazione del Parco storico della Villa Floridiana. Per le attività nel Museo, si raccomanda l’uso delle mascherine.

