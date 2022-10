Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: gli eventi a Napoli e in Campania

Tanti musei e luoghi di cultura, pubblici e privati, parteciperanno alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. Gli eventi sono in genere gratuiti per i ragazzi e un accompagnatore o prevedono prezzi speciali d’ingresso

Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il grande evento culturale dedicato ai bambini e alle loro famiglie per promuovere e facilitare l’incontro tra i bambini, le loro Famiglie e i tantissimi luoghi culturali italiani. Una giornata speciale per i bambini e gli adolescenti della fascia di età 12-16 in tanti Musei e luoghi d’arte anche a Napoli e in Campania.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, cui hanno partecipato più di 800 musei, l’edizione F@Mu 2022 presenta tanti eventi speciali anche a Napoli e in Campania dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

“Diversi ma Uguali” il titolo di F@Mu 2022.

Il tema di quest’anno parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale e, per trasmettere i valori di questa edizione, l’accoglienza, la gentilezza, la tolleranza, e l’unicità, il testimonial ufficiale dell’evento sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini.

Al momento tanti musei e gli spazi espositivi, pubblici e privati hanno aderito all’iniziativa e per un giorno apriranno alle famiglie proponendo visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. Vi invitiamo a consultare il link finale per avere l’elenco aggiornato delle iniziative.

La Giornata Nazionale Delle Famiglie Al Museo – F@Mu 2022 | Diversi ma Uguali

Di seguito alcune iniziative (alla data) a Napoli e in Campania. Vi invitiamo a consultare il link finale per avere l’elenco aggiornato dei vari eventi dei Musei ed Enti che stanno, via via, aderendo all’iniziativa di domenica 9 ottobre 2022.

11-12,30 – Gallerie D'Italia – via Toledo 185 – Napoli – Caravaggio e i suoi fantastici amici! – Percorso gratuito dedicato a bambini di età compresa tra i 6 ai 10 anni, con un accompagnatore per ogni minore – Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619

17-18,30 – Gallerie D'Italia – via Toledo 185 – Napoli – Caravaggio e i suoi fantastici amici! – Percorso gratuito dedicato a bambini di età compresa tra i 6 ai 10 anni, con un accompagnatore per ogni minore – Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619

10:30 – 12:30 – MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Il mestiere del mosaicista Laboratorio di disegno e mosaico – Per bambini da 8 a 12 anni – Laboratorio gratuito per i bambini e un adulto accompagnatore prenotazione obbligatoria – tel. 081-4422329 lun-ven ore 9.30-15.00

11:00 – 13:00 – Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli – Scopri il tuo museo e il laboratorio di Architettura per bambini MeLe e progetto Dall'Arte alla Città – Prenotazione obbligatoria alla mail: mu-cap.accoglienza.capodimonte@cultura.gov.it Per info: Ufficio Accoglienza e valorizzazione tel. 081 7499130 (10.00-13.00 | 15.00-17.00) tranne il mercoledì.

10:30 – 13:30 – Certosa e Museo di San Martino – Napoli – MUSAMA' FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglia.- Tutte le attività sono gratuite per i bambini; gli accompagnatori possono partecipare in 2 con 1 biglietto. Partecipazione libera senza prenotazione.

Alla data previste anche iniziative in Campania presso:

Pertosa Museo del Suolo – Pertosa – (SA)

Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele – Eboli -(SA)

Antiquarium Telesia e Pinacoteca Massimo Rao – San Salvatore Telesino – (BN)

Museo Civico – Montefalcone di Valfortore (BN)

Museo Itinerario della Memoria e della Pace “Giovanni Palatucci” – Valfortore – (BN)

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano – Pontecagnano Faiano (BN)

Museo Archeologico di Bisaccia – Bisaccia (AV)

Maggiori informazioni ed altri eventi a F@Mu 2022 | Diversi ma Uguali

