4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

Ph Lapis Museum

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – La storia di Neapolis lungo il percorso sotterraneo del LAPIS Museum

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum racchiude in sé la perfetta sintesi della storia dell’antica Neapolis, la città fondata in memoria della mitica Sirena Partenope, dove greci e romani hanno trovato il paesaggio e le condizioni ideali. È possibile ripercorrere questi momenti visitando la mostra CONVIVIA. Il gusto degli antichi, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che dal 28 giugno è allestita all’interno della Cripta della Basilica della Pietrasanta, proprio nel cuore del centro storico di Napoli. Oltre 150 reperti provenienti dai depositi ma anche dalle sale del prestigioso MANN, che ripercorrono le origini della nostra dieta mediterranea, attraverso usi e costumi del banchetto.Il triclinio e il simposio, momenti fondamentali della vita dei greci e dei romani, sono raccontati attraverso i tanti reperti esposti: dai crateri alle oinochoai, dai piatti in ceramica sigillata alle brocche in vetro soffiato, passando per tutta una serie di utensili che rappresentavano l’indispensabile mise en place per la tavola. Un percorso di visita che comprende un’ampia finestra sul mondo del vino e sul centro di produzione per antonomasia, la villa rustica romana.A fare da supporto a questa interessante esposizione le ricostruzioni 3D e le videoproiezioni realizzate per l’occasione dal MAV, il Museo Archeologico Virtuale, che propone una sala immersiva con una cucina romana, e restituisce la proiezione di quei noti affreschi pompeiani che hanno immortalato e reso iconici i piatti del tempo. Tra gli eccezionali prestiti la Bottiglia d’Olio più antica del mondo, già presentata al grande pubblico da Alberto Angela durante un servizio di Super Quark su raiuno. Ma l’offerta culturale della Basilica della Pietrasanta prosegue con il percorso sotterraneo, vera attrazione del Complesso: il Museo dell’Acqua, e le antiche cisterne greco-romane, valorizzate con luci e colori, e il Decumano Sommerso, la parte delle cisterne utilizzata come ricovero antiaereo nel corso della seconda guerra mondiale. Nella Sala dei racconti i visitatori troveranno gli ologrammi di Gennarino e Michela, che raccontano la vita nel sottosuolo negli anni ’40. La visita si conclude nella Sala dei bombardamenti: una suggestiva rievocazione di quei momenti vissuti dalla nostra città che si chiude con uno straordinario messaggio di speranza e di pace.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail, indicando nome, giorno e orario di preferenza info@lapismuseum.com Lapis Museum

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail, indicando nome, giorno e orario di preferenza info@lapismuseum.com Lapis Museum Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 2 ottobre – La baia dei poeti e degli imperatori: visita guidata alle Terme di Baia

“Nessun golfo al mondo è splendido come quello di Baia”: così scriveva il poeta Orazio verso la fine del I secolo a.C. Luogo di ozio, vizi e piaceri; luogo prescelto dagli Imperatori e dall’alta aristocrazia romana che qui decisero di costruire le loro lussuose ville di villeggiatura. Oggi è possibile riscoprire le testimonianze di quella gloriosa epoca, attraverso una visita al parco archeologico delle terme di Baia. Ci riserviamo di annullare la visita a causa di condizioni meteo avverse o per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

L’evento è curato Associazione Culturale Misenum cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : Appuntamento ore 10.30 ingresso in via sella di Baia (ingresso alto)- Parcheggio lungo la strada oppure piazzale nei pressi di pizzeria gotha. Durata visita 2 ore circa)

: Appuntamento ore 10.30 ingresso in via sella di Baia (ingresso alto)- Parcheggio lungo la strada oppure piazzale nei pressi di pizzeria gotha. Durata visita 2 ore circa) Contributo: Costo biglietto d’ingresso gratuito prima domenica del mese cui aggiungere il costo per la visita guidata con guida abilitata 10 euro p.p – euro minori di 18 anni/ gratuito minori di 10 anni

Costo biglietto d’ingresso gratuito prima domenica del mese cui aggiungere il costo per la visita guidata con guida abilitata 10 euro p.p – euro minori di 18 anni/ gratuito minori di 10 anni Organizzazione : Associazione Culturale Misenum – Prenotazione obbligatoria ai numeri 328 6892886 – 347 7776690 (anche whatsapp) misenum@libero.it (indicare nome, numero di persone ed un recapito telefonico)

: – Prenotazione obbligatoria ai numeri 328 6892886 – 347 7776690 (anche whatsapp) misenum@libero.it (indicare nome, numero di persone ed un recapito telefonico) Maggiori Informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Misenum

Domenica 2 ottobre – Walking tour Pozzuoli Romana – Visita guidata Anfiteatro Flavio

Un bel tour storico per le strade di Pozzuoli. Si andrà alla scoperta del Anfiteatro Flavio accompagnati da una guida turistica professionale. Edificato nel I sec. d.C. dagli stessi architetti e con uguali materiali del Colosseo, dopo anche quello di Capua è il terzo per grandezza in Italia. Ma per lo stato di conservazione dei sotterranei, solo a Pozzuoli può essere compresa la complessa organizzazione per rendere fruibili i diversi spettacoli che si svolgevano nella splendida arena. Una volta terminata la visita ci sposteremo verso il centro cittadino. Attraverseremo il cuore di Pozzuoli, il parco di Villa Avellino, con le antiche “cisterne romane” per salire poi in cima alla antica rocca del Rione Terra dove ammireremo un fantastico panorama con vista su Capri.

L’evento è a cura di Visit campi flegrei a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : Luogo di ritrovo e partenza da Largo Palazzine ore 10.45 (ad angolo con corso Terracciano) nella parte alta del centro storico

: Luogo di ritrovo e partenza da Largo Palazzine ore 10.45 (ad angolo con corso Terracciano) nella parte alta del centro storico Contributo : Contributo associativo 10 euro comprensivo di visita guidata.- Minori di 18 anni 6 euro.

: Contributo associativo 10 euro comprensivo di visita guidata.- Minori di 18 anni 6 euro. Organizzazione : V isit campi flegrei – Per info e prenotazioni: info@visitcampiflegrei.eu tel. 3208015037 – 3803675781 – WatsApp 3475507420

: V – Per info e prenotazioni: info@visitcampiflegrei.eu tel. 3208015037 – 3803675781 – WatsApp 3475507420 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Visit campi flegrei

Sabato 1 e domenica 2 ottobre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

: € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni.. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

