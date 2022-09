Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

Photo © Maria Orlova

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città.

Tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Piazze della Lumaca a Piana di Monte Verna (CE)

Piazza delle lumache è la 10° Edizione della degustazione dedicata alla Chiocciola. Una grande festa gastronomica tutta dedicata alle lumache dal 1 al 2 ottobre 2022 a Piana di Monte Verna – Città delle Lumache. La cittadina del casertano diventerà per 2 giorni vetrina internazionale delle manifestazioni dedicate alla lumaca e della Grande Gastronomia. Piazze della Lumaca è una manifestazione nata 10 anni fa, una speciale kermesse gastronomica dedicata al mollusco in cucina. Negli anni tanti sono stati i piatti presentati, premi ricevuti e molto altro. Dalla seconda edizione Piazze della Lumaca cammina a braccetto con il Convegno Internazionale di Elicicoltura, che non è mai uguale a quello dell’anno precedente. Per questa edizione numero dieci di Piazze della Lumaca hanno scelto di dedicare alla straordinaria chiocciola helix due giorni con Piatti popolari della cucina mediterranea con il prelibato mollusco, menu alternativi e spettacolo. Piazze della Lumaca si tiene nei padiglioni gastronomici del Convegno, ma la cucina continua anche nei locali e nelle trattorie di Piana di Monte Verna. Il convegno quest’anno si concentrerà, nei 2 giorni della manifestazione, sull’importanza della produzione di qualità, sull’uso molto parsimonioso dell’acqua – risultato che siamo riusciti ad ottenere con una gestione molto interessante, conservando tutti i risultati. Si parlerà di Bava di Lumache Helix, di produzione con macchinari innovativi e dimostrazioni, visite in allevamento e molto altro. Non mancherà la buona gastronomia con i 10 anni di Piazze della Lumaca e la Brigata Coclè che festeggia questo decennale, con piatti innovativi e tradizionali della lumaca. Da non perdere. Maggiori informazioni – evento ufficiale

L’Asprinum Festival a Cesa, la grande festa del buon vino Asprino

Un lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa, paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, per la grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente il 29-30 Settembre 2022 e 1-2 Ottobre 2022. Cesa in questi 4 giorni diventerà capitale del buon vino con il tradizionale Asprinum Festival Edizione 2022, la festa dedicata all’apprezzatissimo vino locale Asprinio. La festa è sempre organizzata dalla Pro Loco di Cesa per tutelare e a promuovere uno dei migliori prodotti della zona, il buon vino Asprinio: ben quattro giorni di festa tra musica popolare, intrattenimento, arte, cultura, teatro, giochi, e naturalmente anche visite alle cantine e alle famose alberate d’Asprino. E anche quest’anno ci saranno le “Grotte Aperte”, visite guidate alla scoperta dei suoni, sapori e saperi delle Grotte di Cesa. E lungo il percorso ci saranno performance di teatro itinerante, con attori professionisti e tanto, tanto vino che accompagnerà numerosi itinerari enogastronomici per le stradine del borgo di Cesa. Da non perdere anche le serate evento gratuite con Enzo Avitabile, La Maschera, Gabriele Esposito e lo spettacolo con i “Ditelo Voi”. Maggiori informazioni – L’Asprinum Festival

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Andar per Cantine – Ischia – Napoli – Fino a l 2 ottobre 2022 a Ischia si terrà la XIV edizione di “Andar per Cantine”, l’imperdibile appuntamento dell’autunno ischitano organizzato dalla Pro Loco Panza con tredici giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde. Previsti tanti eventi giornaliero con 5 percorsi enogastronomici che coinvolgeranno 20 cantine , 8 itinerari trekking con degustazioni, 4 appuntamenti special i come Cantinando sotto le stelle, Le vigne del Mare, Percorso Gourmet e la Cena della vendemmia in vigna e poi un giorno speciale dedicato al piatto tipico della vendemmia il Coniglio Day che avverrà il 22 settembre. Da non perdere anche il programma speciale Cantinando sotto le stelle dei giorni 21, 23, 27 e 29 con suggestivi percorsi serali di degustazioni nelle cantine Programma Completo e tutte le informazioni e prenotazioni a Pro Loco Panza Ischia 081 908436 – Maggiori informazioni Andar per Cantine.

