4 eventi da non perdere a Napoli durante la settimana dal 22 al 27 agosto 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Palazzo Reale © sezgiolgac

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 22 a sabato 27 agosto 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 15 a sabato 203 agosto 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

La Musica che gira intorno: concerti gratuiti a Napoli nelle 10 municipalità

Fino all’11 settembre concerti gratuiti di Peppe Barra, Andrea Sannino, Fabrizio Bosso, Morgan, Katia Ricciarelli e tanti altri artisti nel nuovo programma del Comune di Napoli “tra le 10 municipalità cittadine. 27 agosto – ore 21.00 – II Municipalità: Avvocata – Montecalvario – Mercato – Pendino – Porto – S. Giuseppe – Piazza Marcato – Peppe Barra in concerto – Peppe Barra presenterà i brani del nuovo album “Cipria e caffè” nella cornice di Piazza Marcato, luogo simbolo di Napoli dal ricco valore storico ed artistico. La Musica che gira intorno

Spettacoli gratuiti di musica, danza e teatro nella Villa Comunale di Napoli

Dal 27 al 31 agosto ancora tanti spettacoli gratuiti di musica, danza, teatro, reading negli spazi della Villa Comunale di Napoli e un evento al Maschio Angioino con Isa Danieli, la Nuova Orchestra Scarlatti e tanti altri. Sabato 27 agosto – Villa Comunale – Nuova Orchestra Scarlatti – .. Why… Why? – I Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti – Musiche di E. Bozza – Clarke – L. Berio E. Morricone – M. Arnold – P. Boulez – L. Berio – Il programma trae il suo titolo dal testo in inglese di una delle favole in versi della musicista e scrittrice newyorkese Rhoda Levine, che hanno ispirato a Luciano Berio Opus Number Zoo, ‘children play’ per quintetto di fiati scritto nel 1951 e rivisto nel 1970. “Al Parco in armonia”

Visite guidate gratuite con 110 percorsi in tutta Napoli: gli “Itinerari nelle Municipalità”

Sono riprese, dal 19 agosto le visite guidate gratuite a Napoli ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. L’iniziativa si chiama “Itinerari nelle Municipalità” e durerà fino al 7 ottobre 2022 con visite guidate gratuite in tutte le 10 Municipalità a cura di Arteventi Srl. Ben 110 percorsi di visite guidate gratuite disponibili in alcuni mercoledì, giovedì e venerdì con prenotazione obbligatoria e con visite guidate che avranno la durata di due ore circa e si terranno nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Itinerari nelle Municipalità

Aperture serali a Palazzo Reale di Napoli venerdì di agosto a 2 euro

Dal 5 agosto al 9 settembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli sarà visitabile, in via straordinaria, tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 23.00 con un ticket ridotto di soli 2 euro. In queste sere d’estate si potrà visitare l’Appartamento Storico, la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi” che sarà prorogata fino al 9 settembre ed anche, lungo il tragitto dell’Appartamento Storico, gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata dal Museo di Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino. E durante il giorno aperto con ingresso libero tutti i giorni fino alle 20.00 lo splendido Giardino Romantico per tutto il mese di agosto 2022. Prossima apertura serale venerdì 26 agosto. Aperture serali a Palazzo reale

