Vedi Napoli e poi…torni: Visite gratuite per scoprire il patrimonio storico, artistico, culturale e naturale di Napoli

Nell’ambito delle varie iniziative varate per l’estate 2022 dal Comune di Napoli con il programma “Vedi Napoli e poi… torni” ci saranno anche tante visite guidate gratuite per far scoprire l’immenso patrimonio storico, artistico, culturale e naturale della città di Napoli.

L’iniziativa si chiama “Itinerari nelle Municipalità” e durerà fino al 7 ottobre 2022 con visite guidate gratuite in tutte le 10 Municipalità a cura di Arteventi Srl

Le visite guidate gratuite si terranno ogni mercoledì, giovedì e venerdì, fino al 7 ottobre 2022 e permetteranno a cittadini e turisti di conoscere le meraviglie della città, dalle più famose alle più nascoste.

Ben 110 percorsi di visite guidate gratuite disponibili ogni mercoledì, giovedì e venerdì con prenotazione obbligatoria e con visite guidate che avranno la durata di due ore circa e si terranno nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivere a: prenotazionevedinapoli@gmail.com

Di seguito i vari itinerari di visita disponibili in ogni quartiere della città a cura di Arteventi Srl. Le visite guidate gratuite si terranno fino al 7 ottobre 2022, ogni mercoledì, giovedì e venerdì, con prenotazione obbligatoria nella fascia oraria 17.00-20.00.

Municipalità I (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando):



Itinerario 1 – Castel dell’Ovo – Via Partenope – Piazza Vittoria – Piazza dei Martiri – Piazza San Pasquale – Riviera di Chiaia – Mergellina

Castel dell’Ovo – Via Partenope – Piazza Vittoria – Piazza dei Martiri – Piazza San Pasquale – Riviera di Chiaia – Mergellina Itinerario 2 – Piazza Trieste e Trento – Caffè Gambrinus – Galleria Umberto – Castel Nuovo – Piazza Municipio – via Toledo

– Piazza Trieste e Trento – Caffè Gambrinus – Galleria Umberto – Castel Nuovo – Piazza Municipio – via Toledo Itinerario 3 – Metro Toledo – Quartieri Spagnoli (con street art) – fondazione Foqus – Santuario Santa Maria Francesca – piazza Plebiscito

– Metro Toledo – Quartieri Spagnoli (con street art) – fondazione Foqus – Santuario Santa Maria Francesca – piazza Plebiscito Itinerario 4 – Castel dell’Ovo – Villa Comunale – Monumento 4 Giornate – Viale Gramsci – piazza Sannazaro – Piedigrotta

– Castel dell’Ovo – Villa Comunale – Monumento 4 Giornate – Viale Gramsci – piazza Sannazaro – Piedigrotta Itinerario 5 – Piazza Plebiscito – via Chiaia – Monte di Dio – Villa Ebe – via Chiatamone – Via Partenope

Municipalità II (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe)

Itinerario 1 – Piazza Dante – Piazza del Gesù Nuovo – Basilica Santa Chiara – Piazza San Domenico – S. Angelo al Nilo – via Mezzocannone – Cappella Pappacoda – Palazzo Giusso – Palazzo Casamassima – Santa Maria dell’Aiuto – Palazzo Penne – Santa Maria La Nova

Piazza Dante – Piazza del Gesù Nuovo – Basilica Santa Chiara – Piazza San Domenico – S. Angelo al Nilo – via Mezzocannone – Cappella Pappacoda – Palazzo Giusso – Palazzo Casamassima – Santa Maria dell’Aiuto – Palazzo Penne – Santa Maria La Nova Itinerario 2 – Piazza Mercato – Castello e Chiesa del Carmine – Porta Nolana – Borgo Orefici – Piazza Nicola Amore – Corso Umberto I – Università Federico II – Piazza Bovio

– Piazza Mercato – Castello e Chiesa del Carmine – Porta Nolana – Borgo Orefici – Piazza Nicola Amore – Corso Umberto I – Università Federico II – Piazza Bovio Itinerario 3 – Pignasecca – Basilica Spirito Santo – Palazzo Doria D’Angri – Palazzo Maddaloni Carafa – Chiesa S. Nicola alla Carità – Piazza Carità – Santa Maria delle Mercede a Montecalvario – Santa Maria della Concezione a Montecalvario – Piazza Municipio

– Pignasecca – Basilica Spirito Santo – Palazzo Doria D’Angri – Palazzo Maddaloni Carafa – Chiesa S. Nicola alla Carità – Piazza Carità – Santa Maria delle Mercede a Montecalvario – Santa Maria della Concezione a Montecalvario – Piazza Municipio Itinerario 4 – Piazza Dante – Cavone – Palazzo Muscettola di Luperano – Chiesa di Santa Maria Avvocata – Palazzo Spinelli di Tarsia – Chiesa San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo – Chiesa San Giuseppe dei Vecchi – Chiesa Sant’Antonio a Tarsia – Parco dei Ventaglieri

Municipalità III (Stella, S. Carlo all’Arena):

Itinerario 1 – Da Materdei a S. Agostino degli Scalzi

– Da Materdei a S. Agostino degli Scalzi Itinerario 2 – Da Piazza Carlo III a Museo Casa Caruso – Piazza Ottocalli – Ponti Rossi

– Da Piazza Carlo III a Museo Casa Caruso – Piazza Ottocalli – Ponti Rossi Itinerario 3 – Porta Capuana- Via Piazzi – Moiariello – Osservatorio

– Porta Capuana- Via Piazzi – Moiariello – Osservatorio Itinerario 4 – Piazza Cavour – Borgo Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Palazzo de Liguoro – Palazzo Sanfelice – Basilica S. Maria della Sanità – Ponte Sanità – Cimitero delle Fontanelle (se aperto).

Municipalità IV (S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale):



Itinerario 1 – Porta Capuana – Sant’Anna a Capuana – Santa Caterina a Formiello – Castel Capuano – Archivio Storico del Banco di Napoli – Santa Maria della Pace – Ospedale di Santa Maria della Pace – Pio Monte della Misericordia – Piazzetta Riario Sforza – Gerolamini – San Gregorio Armeno – San Lorenzo Maggiore

– Porta Capuana – Sant’Anna a Capuana – Santa Caterina a Formiello – Castel Capuano – Archivio Storico del Banco di Napoli – Santa Maria della Pace – Ospedale di Santa Maria della Pace – Pio Monte della Misericordia – Piazzetta Riario Sforza – Gerolamini – San Gregorio Armeno – San Lorenzo Maggiore Itinerario 2 – San Lorenzo Maggiore – San Paolo Maggiore – Palazzo d’Angiò – Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco – Palazzo Spinelli di Laurino – Santa Maria Maggiore della Pietrasanta -Cappella Pontano – Croce di Lucca – San Pietro a Majella – Sant’Antonio delle Monache a Port’Alba – Palazzo Firrao – Piazza Bellini

– San Lorenzo Maggiore – San Paolo Maggiore – Palazzo d’Angiò – Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco – Palazzo Spinelli di Laurino – Santa Maria Maggiore della Pietrasanta -Cappella Pontano – Croce di Lucca – San Pietro a Majella – Sant’Antonio delle Monache a Port’Alba – Palazzo Firrao – Piazza Bellini Itinerario 3 – Piazza Carlo III/Duomo: Piazza Carlo III – Sant’Antonio Abate – Via Foria – Piazza Edoardo De Filippo – San Giovanni a Carbonara – SS. Apostoli: chiesa e chiostro – Palazzo Arcivescovile: Basilica della Stefania – Santa Maria Donnaregina Nuova – Santa Maria Donnaregina – Duomo

Piazza Carlo III/Duomo: Piazza Carlo III – Sant’Antonio Abate – Via Foria – Piazza Edoardo De Filippo – San Giovanni a Carbonara – SS. Apostoli: chiesa e chiostro – Palazzo Arcivescovile: Basilica della Stefania – Santa Maria Donnaregina Nuova – Santa Maria Donnaregina – Duomo Itinerario 4 – Duomo con Santa Restituta e Cappella del Tesoro di San Gennaro – San Giuseppe dei Ruffi Via Anticaglia – Santa Maria di Gerusalemme o le Trentatré – Complesso degli Incurabili – Sant’Aniello a Caponapoli – Mura greche – Porta San Gennaro – Santa Maria Regina Coeli Teatro Bellini – Santa Maria di Costantinopoli

Municipalità V (Arenella, Vomero):

Itinerario 1 – Piazza Vanvitelli – Villa Floridiana – Via Luca Giordano – Villino Casciaro – Borgo di Antignano – Piazza degli Artisti – Chiesa San Giovanni dei Fiorentini – Chiesa san Gennaro Antignano – Parco Mascagni – Piazza Medaglie d’Oro

– Piazza Vanvitelli – Villa Floridiana – Via Luca Giordano – Villino Casciaro – Borgo di Antignano – Piazza degli Artisti – Chiesa San Giovanni dei Fiorentini – Chiesa san Gennaro Antignano – Parco Mascagni – Piazza Medaglie d’Oro Itinerario 2 – Piazza Muzii – Via G. Gigante – 2 Porte all’Arenella

– Piazza Muzii – Via G. Gigante – 2 Porte all’Arenella Itinerario 3 – Piazza Vanvitelli – Via Cimarosa – Piazza Fuga – Via Sanfelice – Via Palizzi – Via Pitloo

– Piazza Vanvitelli – Via Cimarosa – Piazza Fuga – Via Sanfelice – Via Palizzi – Via Pitloo Itinerario 4 – Pedamentina – Piazzale S. Martino – Via Morghen – Petraio

Municipalità VI (Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio):



Itinerario 1 – Percorso Street Art

– Percorso Street Art Itinerario 2 – Da Villa Roomer a Villa Caius Olius Ampliatus – Chiesa SS. Francesco e Chiara

Municipalità VII (Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno)

Itinerario 1 – Chiesa dell’Immacolata a Capodichino – Chiesa Parrocchiale di S. Maria della Natività – Villa Alfiero – Parco San Gaetano Errico – Chiesa dell’Addolorata – Oratorio Parrocchia SS. Cosma e Damiano – Centro Giovanile “Sandro Pertini”

– Chiesa dell’Immacolata a Capodichino – Chiesa Parrocchiale di S. Maria della Natività – Villa Alfiero – Parco San Gaetano Errico – Chiesa dell’Addolorata – Oratorio Parrocchia SS. Cosma e Damiano – Centro Giovanile “Sandro Pertini” Itinerario 2 – Real Bosco di Capodimonte: parco, museo (esterno), giardini, edifici e viali

Itinerario 3 – Parrocchia Santa Maria della Purità – Chiesa di S. Pietro a Patierno – Parrocchia S. Pietro Apostolo – Parco d’Aquino – Museo laboratorio della civiltà contadina “Masseria Luce”

Municipalità VIII (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia)



Itinerario 1 – Chiesa Giovanni Battista a Marianella – Borgo Alfonsiano – Cappella e Casa Nativa di Sant’Alfonso Maria De Liguori – Borgo di Piscinola – Piazza Tafuri – Chiesa del Santissimo Salvatore

– Chiesa Giovanni Battista a Marianella – Borgo Alfonsiano – Cappella e Casa Nativa di Sant’Alfonso Maria De Liguori – Borgo di Piscinola – Piazza Tafuri – Chiesa del Santissimo Salvatore Itinerario 2 – FeliMetrò – mostra fotografica permanente dedicata agli artisti Napoletani allestita nell’atrio della metrò Piscinola-Scampia – Murales di Jorit in via Gobetti – Via Labriola (Vele di Scampia) – Villa Romana

Municipalità IX (Soccavo, Pianura)



Itinerario 1 – Pianura: Villa Simpatia – Piccola Lourdes – Chiesa San Giorgio – Casa Madre – Vocazionario Don Giustino

– Pianura: Villa Simpatia – Piccola Lourdes – Chiesa San Giorgio – Casa Madre – Vocazionario Don Giustino Itinerario 2 – Soccavo: Torre dei Franchi – Chiesa SS. Pietro e Paolo – La Croce di Piperno

Municipalità X (Bagnoli, Fuorigrotta)

Itinerario 1 – Oasi Astroni

– Oasi Astroni Itinerario 2 – Via Terracina – Terme Romane – Stadio Maradona – Piazzale Tecchio – Mostra d’Oltremare

– Via Terracina – Terme Romane – Stadio Maradona – Piazzale Tecchio – Mostra d’Oltremare Itinerario 3 – Ex base Nato – Viale Campi Flegrei – Chiesa di Maria Santissima Addolorata – Via Bagnoli – Pontile Nord – Piazza Bagnoli – Parrocchia del Carmine e San Pasquale Baylon – Dazio Via Napoli

Ogni visita guidata avrà la durata di due ore, nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite, per info e prenotazioni scrivere a: prenotazionevedinapoli@gmail.com.

