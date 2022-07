La Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo a Torrioni nell’avellinese

Nell’avellinese a Torrioni nella zona del buon vino Greco di Tufo una sagra che si tiene da oltre 30 anni e che, oltre ai fusilli, porchetta e all’ottimo Greco di Tufo propone anche caciocavallo impiccato sulla brace e poi arrosti e tanto buon cibo della tradizione irpina

A Torrioni (AV), nel cuore dell’Irpinia, nei giorni 22-23-24 Luglio 2022 si terrà la 30° Edizione della Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo che è molto attesa nella zona e che propone tante ottime specialità della zona.

La Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo inizia con l’apertura degli stand Stand Gastronomici alle ore 20,00 e poi si continua tra buon cibo e tanto ottimo vino.

Non solo fusilli, porchetta e greco di tufo ma anche tanto buon cibo irpino

Negli stand gastronomici si troveranno le buone specialità della tradizione culinaria irpina e campana: i fusilli e l’ottima porchetta saranno protagonisti ma non mancheranno anche il tradizionale caciocavallo impiccato sulla brace e poi arrosti e montanare, il tutto accompagnato dal buon Vino Greco di Tufo, altro protagonista dell’evento.

Per tre giorni tanto ottimo cibo, ma anche musica con ogni sera gruppi di musica popolare, con i loro suoni e i loro ritmi per allietare le serate a Torrioni. Le vie del Paese saranno illuminate per la festa. Non mancherà tanto buon vino Greco di Tufo, uno dei migliori vini della Campania.

Programma 30° Edizione Sagra del fusillo, della porchetta e del greco di tufo

Venerdi 22 luglio 2022

Ore 20:00: Apertura stands gastronomici. Sagra del fusillo, della porchetta e del Greco di Tufo

Ore 20:00: Serata musicale con il Gruppo Beta Folk (Prata P.U.)

Sabato 23 luglio 2022

Ore 20:00: Apertura stands gastronomici. Sagra del fusillo, della porchetta e del Greco di Tufo

Ore 20:00: Serata musicale con i: I “Lady Botte e B.S.S.Bottari Sud Sound”

Ore 21:00: Da Made in Sud “Turco Salvatore & Laurato Peppe”

Ore 22:00: Antonio Ottaiano & Jack8

Domenica 24 luglio 2022

Ore 08:00: arrivo della Banda Musicale di Pannarano che allieterà le vie del Paese

Ore 20:00: Serata Musicale a cura di Attilio Lepore

Ore 24:00: Estrazione della Lotteria

Maggiori informazioni – Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo

