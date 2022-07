4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 15 al 17 luglio 2022

Ph Lapis Museum

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 15 al 17 luglio 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 15 al 17 luglio 2022

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – LAPIS Museum, un’offerta culturale che sorvola i millenni

Tre itinerari, tre percorsi culturali, alla portata di tutti, in grado di soddisfare ogni aspettativa. La Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, dallo scorso 28 giugno ospita la mostra CONVIVIA. Il gusto degli antichi, una raffinata esposizione di archeologia che vede la collaborazione del Museo Archeologico di Napoli. 150 reperti, alcuni dalla pregiata Collezione dei Commestibili, che vanno a comporre l’ampio mosaico delle abitudini alimentari dei greci e dei romani, alla base della nostra dieta mediterranea. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima). Al piano basilica invece è possibile ammirare Spellbound – Scenografia di un sogno, un dialogo tra il maestro del surrealismo catalano, Salvador Dalí, e il re del brivido, Alfred Hitchcock. Il noto artista e il regista si sono incontrati proprio in occasione della pellicola Spellbound (qui in Italia con il titolo Io ti salverò). Il risultato di questo incontro è la colossale opera da cui prende il titolo la mostra, intorno alla quale ruotano le opere di Dalí, in esposizione in basilica in anteprima europea. A chiudere idealmente questa ricchissima offerta, in un percorso che va dal V secolo a.C. fino all’epoca contemporanea, il Museo dell’Acqua, progetto realizzato in collaborazione con ABC Napoli (azienda idrica napoletana) lungo il percorso sotterraneo del Complesso. Le antiche cisterne greco-romane che qui è possibile ammirare sono ritornate all’originaria funzione, valorizzate da luci e colori e dall’affascinante narrazione dei ragazzi dello staff che accompagnano lungo il percorso.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 17 luglio – Dall’Acropoli all’Agorà

Un viaggio indietro nel tempo alla scoperta delle antiche vestigia d’epoca greco-romana che si nascondono nel tessuto urbanistico di Napoli. Inizieremo dall’Acropoli di Caponapoli, il luogo dove un tempo sorgevano i templi pagani visitando anche la particolarissima Chiesa di Sant’Agnello, nel cui interno sopravvive una parte della cinta muraria che proteggeva la Città. Scenderemo poi la sacra Via del Sole, dove un tempo si svolgevano particolari riti dedicati ad Apollo e poi, oltre la Pietrasanta, andremo fino a Piazza San Gaetano dove troveremo i resti del Tempio dei Dioscuri e quelli dell’Agorà. La visita guidata sarà tenuta da una guida turistica abilitata dalla Regione Campania e verrà svolto in collaborazione con Legambiente Napoli.

L’evento è a cura di L’arte nel tempo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – Domenica 17 luglio ore 10:30 davanti la Chiesa di Sant’Agnello a Caponapoli che è raggiungibile percorrendo Via del Sole partendo dalla Pietrasanta oppure scendendo alla fermata Museo della metropolitana, la chiesa è in cima alla prima traversa a sinistra scendendo Via Costantinopoli.

Contributo : Il contributo organizzativo è di 13,00 euro e comprende la visita guidata e l'offerta per il restauro e la ricollocazione delle opere nella chiesa di Sant'Agnello. La raccolta fondi ha permesso già ad alcune opere di fare ritorno nel luogo sacro.

Organizzazione : L'arte nel tempo –La chiesa, normalmente chiusa, sarà aperta solo per noi, pertanto la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale L'arte nel tempo



Venerdì 15 luglio – Misenum Tour al Tramonto

Uno spettacolare tour dell’antica Misenum al tramonto da non perdere. Organizzato dall’Associazione Misenum il tour al tramonto ci porterà alla scoperta delle origini storiche di Miseno. Lo faremo attraverso la visita guidata ai siti della Misenum romana: Sacello degli Augustali, Teatro romano e grotta della Dragonara. Tre luoghi stupendi resi ancora più caratteristici dalle luci del tramonto.

L’evento è a cura dell’Associazione Misenum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative.

Appuntamento : – ore 18.30 Sacello degli Augustali di Miseno (parcheggi in zona) , registrazione dei partecipanti partenza 18.40, durata 2 ore circa

Contributo : Contributo organizzazione e guida 10 euro p.p. / 5 euro minori

Organizzazione : Associazione Misenum – Prenotazione obbligatoria 3477776690/328 689 2886 anche Whatsapp oppure scrivere a misenum@libero.it indicando un nome e cognome di ognuno dei partecipanti nome cognome e recapito telefonico.

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Associazione Misenum



Sabato 16 e domenica 17 luglio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità



