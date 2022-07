Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 15 al 17 luglio 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Di seguito alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso. Buon fine settimana a tutti.

Caserta Pizza Expo – Giardini di Villa Maria Carolina vicino alla Reggia – Caserta

Da mercoledì 13 a domenica 17 luglio 2022 tanto buon cibo e poi musica dal vivo e tanto altro per la nuova edizione di Caserta Pizza Expo che si terrà vicino la splendida Reggia ai Giardini di Villa Maria Carolina, in Viale Douhet a Caserta. Per l’accesso si paga 3 euro e poi si possono ascoltare i concerti serali gratuiti con Enzo Avitabile e i Bottari, Andrea Sannino, Peppe Iodice, I Cugini di campagna, Alan de Luca, Lino d’Angiò, Rosario Miraggio e tanti altri grandi artisti. Presenti le grandi pizzerie più accreditate del territorio che si contenderanno anche il “Trofeo Reggia” e che, oltre alle classiche Margherita e Marinara, presenteranno anche una propria specialità. Non mancherà al Caserta Pizza Expo un’area del parco gratuita, dedicata ai più piccoli con giochi e giostre gonfiabili. Per accedere all’area del Caserta Pizza Expo ci sarà un ticket d’ingresso di 3 euro anche su circuito go2 Caserta Pizza Expo

Sagra delle Lagane e Ceci – Rufoli – Salerno

Dopo 2 anni di fermo ritorna la Sagra delle Lagane e Ceci che si terrà nei giorni del 15, 16, 17, 18 e 19 Luglio 2022 a Rufoli e che porterà 5 serate di festa, per gustare lo squisito e inimitabile tegamino di lagane e ceci e le tantissime altre specialità locali. Per l’intera durata dell’evento, la sagra ospiterà musica live, tanti spettacoli e artisti. Rufoli è un quartiere sulle colline di Salerno che organizza da anni questa bella sagra con 5 sere di festa e divertimento con tante specialità gastronomiche locali e gli ottimi tegamini di lagane e ceci. In particolare la musica: Venerdi 15 luglio: Skizzekea Beat Partenopeo – Sabato 16 luglio: gli Stragatti – Domenica 17 luglio: Compagnia di Musica Popolare Vienteterra, Lunedì 18 luglio: La Ciurma – Cristina D’Avena & Cartoni Animati a seguire il gruppo Salerno Periferia con Lina Salzano – Martedi 19 luglio: Salerno Periferia e poi dj set nell’area Giardino. Per tutto il weekend gli artisti de la Compagnia Elefanti, artisti di strada e Trampolieri in azione per divertire, scherzare e far trascorrere del tempo in maniera spensierata. Sagra delle Lagane e Ceci

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli: un grande evento a Napoli – Dal 9 al 17 luglio 2022 torna “Bufala Fest – non solo mozzarella” un grande evento sul lungomare di Napoli con show cooking, spettacoli e talk tematici e tanta ottima Mozzarella di Bufala Campana . Un grande Bufala Village sul Lungomare Caracciolo di Napoli con tanti spettacoli gratuiti. Bufala Fest 2022

Dal 9 al 17 luglio 2022 torna un grande evento sul lungomare di Napoli con show cooking, e talk tematici e tanta ottima . Un grande di Napoli con tanti spettacoli gratuiti. Festa del Churrasco di Porkstrami a Liberi, Caserta – Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 16 e 17 Luglio 2022 sarà la volta della Festa del Churrasco di Porkstrami nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna . Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità , sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 16 e il 17 Luglio il Churrasco di Porkstrami Le sagre di Liberi

Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 16 e 17 Luglio bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei . Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi , sempre tutto di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il e il 17 Luglio La Fiera della Maddalena, la più antica della Campania – Ruviano (CE) e Puglianiello (BN). Degustazioni, eventi e spettacoli in 6 comuni per la Fiera della Maddalena la fiera dalle origino molto antiche che si svolge quest’anno tra sei comuni: Caiazzo, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano, Puglianello, tutti nelle province di Caserta e Benevento dal 25 giugno al 24 Luglio 2022. Ad ogni paese spettacoli, visite guidate, degustazioni enogastronomiche, stand fieristici per la Fiera della Maddalena si tiene dagli albori dell’era cristiana, quando la Diocesi di Caiazzo estendeva la sua giurisdizione ecclesiastica su trentasei casali. E, dopo due anni di sospensione la Fiera della Maddalena propone un programma vasto, di alto livello culturale. Le prossime tappe 16 Luglio, Ruviano (CE) si inizia alle 16: visita guidata al centro di Ruviano e alle cantine storiche del paese Ore 17.30: degustazione di prodotti tipici locali in piazza Giardinetti nella frazione di Alvignanello. Ore 21: Concerto della Paranza di Romeo Barbaro in piazza Chiesa, nella frazione di Alvignanello. Poi tappa il 17 Luglio a Puglianello (BN) Dalle ore 17: mostra fotografica di Antonio Biasiucci nell’Aula Consiliare del Municipio. Ore 17: visita guidata con partenza dal castello baronale di Puglianello, il castello a quattro torri di origine angioina e tanto altro Ore 19.30: presso piazza antistante via San Salvatore degustazione prodotti locali. Ore 21: Concerto di Mario Maglione & friend nella piazza antistante via San Salvatore La Fiera della Maddalena

