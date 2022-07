La Fiera della Maddalena: la più antica della Campania con degustazioni, eventi e spettacoli in 6 comuni

Ritorna la Fiera della Maddalena dal 25 giugno al 24 Luglio 2022 tra tanti paesi del casertano, dopo il grande successo dell’evento d’esordio il 5 Giugno a Piana di Monte Verna con tanti eventi ed un esilarante spettacolo di Peppe Iodice.

Prossime tappe della Fiera della Maddalena saranno i sei comuni di Caiazzo, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano, Puglianello, tutti tra Caserta e Benevento per la millenaria manifestazione, ripresa grazie al finanziamento della Regione Campania.

Tanti spettacoli, visite guidate, degustazioni enogastronomiche, stand fieristici per la Fiera della Maddalena si tiene dagli albori dell’era cristiana, quando la Diocesi di Caiazzo estendeva la sua giurisdizione ecclesiastica su trentasei casali. “La Chiesa ed i signori feudali di Caiazzo avevano fissato per il 22 luglio di ogni anno, festa di Santa Maria Maddalena, molto venerata dai caiatini, il giorno della riscossione delle tasse e la consegna del raccolto. Migliaia di persone, quindi, si muovevano dai casali verso Caiazzo insieme alle loro famiglie, con derrate, bestiame e mercanzie per dar vita ad una fiera che nel 2022, si rinnova tra storia e tradizione.”