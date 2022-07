Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah: aperitivo al tramonto e Top Gun

Sabato sera unico sulla spiaggia del Nabilah con Top Gun in riva al mare

Contenuto sponsorizzato

Sabato 2 luglio 2022 si da il via al Nabilah Beach Club alle serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore.

Sabato 2 luglio 2022: Il programma del cinema sotto le stelle

Prenotando un aperitivo o una cena bistrot in riva al mare si potrà assistere alle proiezioni in programma a partire dalle 21.00. La serata poi continua, sempre sulla spiaggia, con la musica di grandi Dj del Nabilah. Il film della serata è l’iconico Top Gun, nella versione classica del 1986, un tuffo negli anni ’80 in grande stile. Il film d’azione ha portato al successo Tom Cruise e vinse sia un Premio Oscar che un Golden Globe. Dopo il successo avuto negli anni ’80 è tornato al cinema con la nuova versione del 2022, ma noi siamo nostalgici e preferiamo la versione originale che sarà proiettata in riva al mare sabato alle ore 21 presso il Nabilah Beach Club.

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è un concept unico nel suo genere: è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, un giardino sul mare, con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale; è un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin; è anche un cocktail bar che guarda il tramonto e set unico per eventi memorabili. Ogni Sabato e Domenica dalle 10 del mattino è possibile prenotare il Beach club, il solarium, la piscina o un aperitivo vista mare

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata