Cantine Aperte 2022 in Campania: Degustazioni, passeggiate e picnic nei Vigneti

Ben 600 cantine aperte in 18 regioni italiane e tantissime anche in Campania per un weekend con tanto buon vino e tante iniziative all’insegna del rispetto per l’ambiente e del consumo consapevole del vino. Ritorna Cantine Aperte

Ritorna un appuntamento molto apprezzato, Cantine Aperte che si terrà, anche in Campania sabato 28 e domenica 29 maggio 2022. Cantine Aperte è un grande evento enoturistico organizzato dal Movimento Turismo del Vino, che permette di visitare le Cantine e le Aziende vitinicole della regione che apriranno le loro sedi agli appassionati organizzando anche eventi interessanti e visite in cantina e nelle vigne.

Cantine Aperte apre le migliori Cantine in Campania

L’edizione 2022 di Cantine Aperte si svolge di nuovo nell’ultimo weekend di maggio e cioè sabato 28 e domenica 29 e vedrà la partecipazione di centinaia di aziende vitivinicole in tutta Italia. Un’edizione particolare che quest’anno festeggia i 30 anni della manifestazione Cantine Aperte, con tante cantine e aziende vitivinicole della Campania pronte ad accogliere i visitatori.

Ogni azienda organizza eventi diversi ma non mancheranno degustazioni dei migliori vini, percorsi di trekking, picnic e pranzi tra le vigne, degustazioni in terrazza e musica dal vivo. Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste.

Per conoscere i grandi vini e le zone vinicole della Campania leggi il nostro post con la guida ai vini della Campania scaricabile liberamente

Le cantine e aziende vitivinicole che partecipano in Campania

Al momento hanno aderito le seguenti Aziende (si consiglia la prenotazione):

Porto di Mola – Galluccio (CE)

Terre d’Aione Azienda Agricola – T ufo (AV)

ufo (AV) I Favati – Cesinali (AV)

Tenuta Macellaro – Postiglione (SA)

Petreionne – Ponte (BN)

Mustilli – Sant’Agata dei Goti (BN)

Tenuta Cavalier Pepe – Sant’angelo All’esca (AV)

Fattoria La Rivolta – Torrecuso (BN)

Cantina Sanpaolo – Torrioni (AV)

La Guardiense – Guardia Sanframonti (BN)

Mastroberardino – Atripalda (AV)

Maggiori informazioni – programmi e aggiornamenti – Movimento Turisno del Vino – Campania

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.