Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 4 al 9 aprile 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 4 a sabato 9 aprile 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 4 a sabato 9 aprile 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Eventi gratuiti del Madre per 2 mesi per la mostra Rethinking Nature

Per 2 mesi, marzo e aprile, il Museo Madre organizza un public program gratuito nell’ambito della mostra Rethinking Nature con incontri con gli artisti e tanto altro – In settimana: sabato 9 aprile, alle ore 11.00, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di visite organizzate in collaborazione con l’Orto Botanico di Napoli, concepito da Maria Thereza Alves per approfondire le questioni relative ai processi di nomenclatura e classificazione delle specie botaniche considerate dal lavoro Decolonizing Botany / Jevy Jejapo-pyra Temitī-tyre di Alves in collaborazione con Ke´y Rusú Katupyry e Verá Poty Resakã. Questa visita, guidata dal dott. Giancarlo Sibilio, Naturalista e PhD in Ecologia terrestre, sarà incentrata su alcune piante le cui proprietà sfuggono ai metodi di classificazione botanica. Qui il link per prenotare: – Maggiori informazioni Rethinking Nature

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimi Giovedì 7 aprile – 17:00 – Salone delle Grida c/o Camera di Commercio di Napoli- Si terrà la presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professore Guido Trombetti e composta dai quattro libri “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai” di Maria Aponte. L’evento è realizzato da Rogiosi Editore in collaborazione con NapoliCittàLibro.. Napoli Città Libro

Le opere di Mimmo Paladino in mostra alla Galleria Casamadre a Napoli

Una eccezionale mostra di Mimmo Paladino, uno dei principali esponenti della Transavanguardia nella Galleria Casamadre a Napoli fino al 9 aprile per i suoi 70 anni Mimmo Paladino a Napoli

Mostra gratuita nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace

Nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace, su via Tribunali, una mostra gratuita sulla storia della grande tradizione medica napoletana che nei secoli ha consentito alla città di avere ospedali eccellenti e famosi come l’ospedale dell’Annunziata, l’ospedale della Pace e lo straordinario Ospedale degli Incurabile, luoghi incredibile frequentati da clinici illustri come Antonio Cardarelli, il suo allievo Giuseppe Moscati e tanti altri. La mostra dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” è a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che si trova nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili dove esiste la splendida Farmacia Monumentale, bene unico al mondo. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria info Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi

