Le opere di Mimmo Paladino in mostra alla Galleria Casamadre a Napoli

Nella Galleria Casamadre a Napoli, nel Palazzo Partanna di Piazza Dei Martiri 58, ci sarà, fino al 9 aprile 2022, un’eccezionale mostra dedicata al grande artista campano Mimmo Paladino.

Paladino è tra i principali esponenti della Transavanguardia italiana, il movimento artistico promosso da Achille Bonito Oliva nel 1980 che individua un ritorno alla pittura, dopo le varie correnti concettuali sviluppatesi negli anni settanta.

Mimmo Paladino è nato a Paduli vicino a Benevento nel 1948 e ha realizzato grandi esposizioni in tutto il mondo. Le sue opere si trovano tra le collezioni permanenti dei più grandi musei nel mondo tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e, a Napoli, nel Museo Nazionale di Capodimonte, nel Museo del Novecento a Sant’Elmo e al MADRE, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina.

Nuova personale di Mimmo Paladino ripercorre la sua grande carriera artistica in occasione dei suoi 70 anni. Paladino è un’artista completo che nella sua vita realizzato opere diverse, dalla pittura ad olio alla scultura, dal mosaico alle grandi installazioni.

Come non ricordare l’enorme “Montagna di Sale” con 30 cavalli in legno inghiottiti per metà dal sale, che fu realizzata a Piazza Plebiscito nel 1995, quando in occasione delle festività natalizie la piazza “simbolo” napoletana veniva “invasa” dalle grandi opere d’arte degli artisti contemporanei. Oggi la “Montagna di Sale” è un’opera stabile a Gibellina Vecchia, provincia di Trapani così come altre sua grandi opere.

Paladino è un grande artista italiano che ha esposto in tutto il mondo ed anche il primo artista contemporaneo italiano in mostra Cina, alla Galleria Nazionale delle Belle Arti di Pechino.

Le sue straordinarie opere a Napoli da Casamadre in Piazza Dei Martiri, 58: Orari di apertura martedì-sabato: 10.30/13.00-14.00/19.00. Maggiori informazioni – Mimmo Paladino da Casamadre a Napoli

