Napoli Città Libro: tanti eventi da non perdere in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori che formeranno un vero e proprio itinerario culturale sia, in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli.

Dopo il grande successo dell’edizione 2021 riparte Napoli Città Libro, il Salone del libro e dell’editoria di Napoli con NapoliCittàLibro OFF, un evento permanente che propone presentazioni di libri per tutto l’anno che si terranno in diversi luoghi della città con ospiti nazionali e internazionali.

Una vera e propria kermesse culturale con un fitto calendario di eventi off (fuori salone) che si terranno a partire da sabato 19 marzo 2022 e che proseguiranno fino alla nuova data del Salone del Libro NapoliCittàLibro ed anche per tutto l’anno. Tanti eventi e presentazioni che formeranno un vero e proprio itinerario culturale che prevede presentazioni ed incontri con gli autori, in presenza e in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli.

NapoliCittàLibro OFF – incontri di Marzo e Aprile 2022

Sabato 19 marzo – ore 11:30 – Teatro Diana – Martin Rua presenta il suo ultimo romanzo “Alma che visse in fondo al mare” (Polidoro). Con l’autore, dialogheranno Federica Flocco , Lorenzo Marone e Alessandro Polidoro . Reading dell’attore Andrea Fiorillo . L’autore, dopo gialli e thriller per Newton Compton e Rizzoli, torna in libreria con una storia d’amore ambientata a Procida, un’epopea in cui convergono arte, religione, la storia delle famiglie migranti e le tradizioni di un’isola che cambia nel tempo.L’evento è realizzato da Polidoro , Teatro Diana , La Libreria IoCiSto e NapoliCittàLibro . Ingresso libero con Super GreenPass e mascherina FFP2 – Maggiori informazioni

– In occasione del , giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, presenta in diretta streaming sulla pagina facebook di il suo ultimo libro “ (Solferino) con , e . Pupi Avati ci consegna con il suo nuovo romanzo l’opera di tre vite: l’incontro inaspettato attraverso i secoli tra un regista e scrittore e due maestri della cultura italiana. Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante. L’evento è realizzato da e . Martedì 29 marzo – 17:00 – Salone delle Grida c/o Camera di Commercio di Napoli – presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professore Guido Trombetti e composta dai quattro libri “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai”di Maria Aponte. L’evento è realizzato da Rogiosi Editore in collaborazione con NapoliCittàLibro.

presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professore e composta dai quattro libri “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai”di Maria Aponte. L’evento è realizzato Venerdì 1 aprile – ore 18:00 – Libreria IoCiSto – Il grande scrittore e poeta bulgaro Georgi Gospodinov presenta “ Cronorifugio” (Voland) con Francesca G. Marone Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta l’incertezza del futuro, mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri. L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro .

– – Il grande scrittore e poeta bulgaro presenta “ (Voland) con Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta l’incertezza del futuro, mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri. L’evento è realizzato da in collaborazione con . Lunedì 11 aprile – ore 18:00 – LIVE STREAMING – Marilù Oliva presenta “ L’Eneide di Didone” (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto .Con audacia e talento, Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo. Arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative, dimostra ancora una volta l’inesauribile potenza del mito. E delle donne. L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro ;

presenta “ (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine facebook di e .Con audacia e talento, Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo. Arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative, dimostra ancora una volta l’inesauribile potenza del mito. E delle donne. L’evento è realizzato da in collaborazione con ; Giovedì14 aprile – ore 18:00 – The Spark Creative Hub – Alfredo Palomba presenta “Quando le belve arriveranno” (Wojtek) con Gennaro Marco Duello e Alessandro Polidoro. Alfredo Palomba compone un romanzo in cui si sovrappongono reale e onirico, fotogrammi dal passato ed esperienze concretissime, frammenti di verità e terrificanti fantasmagorie. L’evento è realizzato da Wojtek e The Spark Creative Hub in collaborazione NapoliCittàLibro.

Questi i primi eventi già noti ma altri verranno comunicati a breve. Altra iniziativa di Napoli Città Libro riguarda la nascita di ‘Mysstery’, il nuovo festival Internazionale del giallo che si terrà dal 9 al 12 giugno 2022 all’Istituto francese Grenoble di via Crispi a Napoli. Il Presidente onorario sarà Maurizio De Giovanni che l’ha definita “una straordinaria opportunità per mostrare l’anima mystery di Napoli”. Il festival è organizzato da Gialli.it, la Libreria Iocisto, l’Istituto Francese, CortoNero e La Scuola Italiana di Comix.

Maggiori informazioni e aggiornamenti – Napoli Città Libro- Salone del Libro Napoli

