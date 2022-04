Festa di primavera 2022 gratuita a Nisida: passeggiata tra i sentieri dell’isola chiusa al pubblico

© Napoli da Vivere

Passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola normalmente chiusa al pubblico, assaggio di colombe e illustrazione delle attività che animano l’isola svolte da una cooperativa sociale e una onlus a Nisida. Ecco la festa di Primavera a Nisida

Si terrà domenica 10 aprile 2022 sull’Isola di Nisida, a Napoli, una bella festa di primavera con degustazione di colombe ed esposizione manufatti d’arte. Una mattinata speciale e gratuita sulla bellissima isola, che è normalmente chiusa al pubblico perché Istituto di reclusione per minorenni, durante la quale saranno illustrate le attività che attualmente animano l’isola e la storia e i “luoghi letterari e culturali” che l’hanno vista protagonista nei millenni.

Nella mattinata speciale saranno presenti la Cooperativa Sociale Nesis che esporrà le ceramiche Nciarmato a Nisida, la Fondazione Il meglio di te – Onlus che esporrà le opere del laboratorio #NisidArte e, per celebrare le imminenti festività di Pasqua, ci sarà anche un assaggio delle squisite colombe prodotte dai ragazzi di Monelli tra i fornelli .

Alle ore 10,11 e 12 ci sarà una passeggiata guidata tra i sentieri dell’isola e si scoprirà assieme un nuovo percorso nella natura che porta al “Giardino dei poeti”.

Come partecipare alla Festa di primavera a Nisida

L’isola è una struttura di sicurezza e per accedervi è obbligatorio registrarsi in precedenza ed essere in possesso del green pass. Per aderire è necessario inviare una mail all’indirizzo radarcomunicazione@gmail.com indicando per ciascun partecipante una serie di informazioni richieste, che troverete sul sito dell’evento.(alla fine del post)

Le info, da inviare nell’ordine e formato richiesto, seguendo il sito originale che troverete alla fine del post riguardano:

COGNOME e NOME;

ETA’;

TARGA DEL VEICOLO (per accedere senza multe alla ZTL di Nisida) e avere il parcheggio gratuito sull’isola.

INDIRIZZO MAIL DI TUTTI I PARTECIPANTI.

L’ORARIO PRESCELTO PER IL SENTIERO: Primo gruppo: ore 10; secondo gruppo: ore 11; terzo gruppo: ore 12;

DISPONIBILITA’ ALTRI ORARI: (Suggeriamo di indicare eventuale disponibilità negli altri orari qualora fosse esaurito quello preferito).

Non saranno prese in considerazione richieste arrivate incomplete o in formati diversi.

Regolamento da rispettare per la partecipazione

Non sarà possibile accedere all’isola senza la conferma ricevuta via mail (sarà inviato un messaggio all’indirizzo comunicato, entro il venerdì precedente la data dell’evento. Si consiglia di verificate anche nella cartella “spam” e in quella ulteriore “messaggi indesiderati” degli indirizzi comunicati in fase di registrazione. Nella mail di risposta troverete tutte le istruzioni utili per accedere all’isola, parcheggiare, ed effettuare il check-in. Vi invitiamo a leggere con attenzione il regolamento ricordando che bisognerà arrivare sull’isola almeno 30 minuti prima dell’orario prenotato ed effettuare il CHECK-IN presso lo SHOWROOM Nesis delle ceramiche griffate Nciarmato a Nisida.

La visita è totalmente gratuità ma sarà possibile ACQUISTARE LE CERAMICHE prodotte all’interno dell’Istituto di Pena Minorile, nel laboratorio gestito dalla Cooperativa sociale Nesis, per sostenere le attività in favore delle ragazze e dei ragazzi disagiati.

Misure di prevenzione e prescrizione

La visita sarà limitata a 1 ora per ciascun gruppo, al fine di garantire l’accesso e il distanziamento tra le persone. Il percorso nella natura dell’isola sarà ridotto alla terrazza panoramica (anfiteatro naturale) e alle aree che garantiscono in distanziamento. NON SARANNO PERCORRIBILI I SENTIERI CHE PORTANO AL MARE perché non consentono la distanza minima prevista dalle prescrizioni anti-covid. Si accederà solo mediante esibizione del Green pass valido. E’ obbligatorio l’uso della mascherina, correttamente indossata, per tutta la durata della permanenza sull’isola.

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento l’evento (per condizioni meteo avverse o qualsivoglia altro motivo a discrezione dell’organizzazione, limitare il percorso o la durata della permanenza sull’isola, sia in caso di inottemperanza delle regole indicate, sia per avverse condizioni meteorologiche o per altri motivi e ad insindacabile decisione (in questi casi comunicheremo eventuali annullamenti e variazioni tramite l’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione, verificate la cartella posta indesiderata). L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose sull’isola. Si consiglia un abbigliamento informale e comodo in considerazione del passaggio sulla terrazza naturale in terreno.

Tutte le informazioni per partecipare e prenotare si trovano sull’evento ufficiale: Festa di primavera a Nisida –seguite con attenzione le richieste

