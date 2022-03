Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 28 marzo al 2 aprile 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Navigare il salone della nautica al Circolo Posillipo con accesso libero e prove in mare

Dal 26 marzo al 3 aprile a Napoli, al Circolo Posillipo si terrà Navigare l’importante l’esposizione nautica con le prove in acqua e ingresso libero. Il grande salone nautico sarà aperto al pubblico nei due weekend, dalle 10.30 alle 19.00, e in settimana dalle 12.30 alle 17.00 e ci sarà la possibilità di vedere in acqua gozzi, gommoni e yacht, dei migliori produttori della Campania e Italiani. Navigare al Circolo Posillipo

Mostra gratuita nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace

Nella spettacolare Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace, su via Tribunali, una mostra gratuita sulla storia della grande tradizione medica napoletana che nei secoli ha consentito alla città di avere ospedali eccellenti e famosi come l’ospedale dell’Annunziata, l’ospedale della Pace e lo straordinario Ospedale degli Incurabile, luoghi incredibile frequentati da clinici illustri come Antonio Cardarelli, il suo allievo Giuseppe Moscati e tanti altri. La mostra dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” è a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che si trova nel Complesso dell’Ospedale degli Incurabili dove esiste la splendida Farmacia Monumentale, bene unico al mondo. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria info Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimi Martedì 29 marzo – Salone delle Grida c/o Camera di Commercio di Napoli – presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professore Guido Trombetti e composta dai quattro libri. L’evento è realizzato da Rogiosi Editore in collaborazione con NapoliCittàLibro. Poi Venerdì 1 aprile – Libreria IoCiSto – Il grande scrittore e poeta bulgaro Georgi Gospodinov presenta “Cronorifugio” (Voland) con Francesca G. Marone. L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro.19 marzo. Napoli Città Libro

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio. I prossimi film si terranno al Macadam – Cantiere delle arti e dei mestieri viaggiati di via Castagnola 11 a San Giorgio a Cremano Prossimo film 28 Aprile – Centro Asterix – Donne di terra – di Elisa Flaminio Inno Film gratuiti di qualità

Bonus a Sorrento sempre gratis

Un mese di eventi gratuiti a Sorrento per ricordare Lucio Dalla :“I colori di Lucio”:

Fino al 3 aprile 2022 a Sorrento tantissimi eventi tra concerti, musicisti di strada e tanta musica diffusa tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni ecc. “I colori di Lucio”

Passeggiate gratuite alla scoperta delle bellezze di Sorrento e della costiera

Nell’ambito dell’evento “i colori di Lucio “ancora tante passeggiate, tutte gratuite con prenotazione obbligatoria tra il 29 marzo e il primo aprile 2022. In Particolare: 29 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione – 29 Marzo – Le stelle nel sacco – Pineta di Monte San Costanzo – ore 17.00 – Escursione ed osservazione di stelle e costellazioni – 30 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione – 1 Aprile – Le voci del mare – Piazza A. Veniero – ore 15.00 – Gli equilibri del mare. Maggiori informazioni Passeggiate a Sorrento

