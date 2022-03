Un mese di eventi a Sorrento per ricordare Lucio Dalla :“I colori di Lucio”

© Napoli da Vivere

Il comune di Sorrento ha organizzato un mese di eventi per ricordare Lucio Dalla, che con la sua bellissima canzone dedicata a Caruso rese omaggio a Sorrento

Dal 4 marzo al 3 aprile 2022 a Sorrento tantissimi eventi tra concerti, musicisti di strada e tanta musica diffusa in strada lungo il corso Italia per ricordare Lucio Dalla, il grande musicista che amava Sorrento tanto da dedicarci il mitico brano “Caruso”.

Un mese di eventi che prevedono anche dei tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni e tanto altro.Molti eventi sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria o fino ad esaurimento posti disponibili ma è sempre necessario il Super Green Pass e la mascherina obbligatoria.

Un omaggio a Dalla a dieci anni dalla scomparsa e che inizia il 4 marzo

Gli eventi organizzati dalla città di Sorrento inizieranno il giorno 4 marzo, data di nascita di Dalla che era nato il 4 marzo 1943 come la sua famosa canzone, e dureranno un mese con la manifestazione “I colori di Lucio”.

Tutti i lunedì ci saranno appuntamenti al cinema mentre la domenica saranno a teatro e poi a Sorrento arriveranno i grandi amici di Lucio Dalla come da Ron, Marino Bartoletti, Andrea Scanzi e tanti altri. Per l’occasione lo street artist Jorit sta completando un grande murale nel piazzale della stazione Eav Circumvesuviana di Sorrento che “aprirà” gli eventi dedicati a Lucio Dalla.

“I colori di Lucio” terrà conto delle passioni del cantautore bolognese, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarieta’ e il rosso per la musica e gli eventi saranno anche identificati in base a questi colori.

I Colori di Lucio – programma degli eventi

Elenco generale degli eventi: alla fine il link per vedere il dettaglio di ogni singolo evento

4 Marzo – Inaugurazione – Villa Fiorentino – ore 11.00 – Inaugurazione della Manifestazione

4 Marzo – AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – dalle ore 16.00 alle ore 19.00

4 Marzo – L’anno che verrà – Biblioteca Gastronomica “Angie Cafiero” – ore 17.00 – Premio letterario “Rinascita”

4 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

5 Marzo – Le voci del mare – Piazza V. Veneto – ore 10.00 – La nidificazione della Caretta caretta in Campania

5 Marzo – AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

5 Marzo – Sono in fuga – Piazza A. Veniero – ore 09.30 e 11.30

5 Marzo – Nuances – Chiesa di Santa Maria di Casarlano – ore 20.00

6 Marzo – AISM – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

6 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

6 Marzo – Nel segno di Lucio – Piazzetta di Nerano – ore 9.30 – Ieranto: lì dove il mare luccica

6 Marzo – Domenica al Teatro – Teatro Tasso – ore 19.00 – L’amico che verrà – Telefonami tra vent’anni

7 Marzo – Lunedì Cinema – Borotalco – Teatro Tasso – ore 20.30

8 Marzo – La donna nella musica italiana – Museo Correale – ore 17.00 – La donna nella musica italiana

8 Marzo – Dice che era un bell’uomo… Museo Correale – ore 19.30 – Il genio di Dalla e Pallottino

9 Marzo – Com’è profondo il mare – Sant’Anna Institute – ore 17.30 – Dall’Oceano Antartico al Mar Mediterraneo

9 Marzo – Sono in fuga – Piazza A. Veniero – ore 09.30 e 11.30

10 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

10 Marzo – Dallacanestro – Tensostruttura Tasso – dalle ore 16.00 alle 19.00 – Dallacanestro

11 Marzo – Luci su Lucio – Castello Giusso – ore 19.00 – Racconto a più voci e corpi con musica dal vivo

11 Marzo – Torquato Tasso e il teatro – Sala Consiliare Comune di Sorrento – ore 10.30 – Relatori: Davide Colussi, Elisabetta Selmi, Antonio Sorella e Nuccio Ordine

11 Marzo – Nel segno di Lucio – Piazza C. Sagristani – ore 15.00 – Il sentiero delle Sirenuse

12 Marzo – Serenata a Surriento – Teatro Tasso – ore 20.00 – Coro della Cattedrale di Sorrento “Don Antonio Izzo”

12 Marzo – Le voci del mare – Villa Fondi – ore 16.00 – La marineria della Penisola Sorrentina

13 Marzo – Cala Matana – Teatro Tasso – ore 20.30 – Dal Jazz all’Opera

13 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

14 Marzo – Com’è profondo il mare – Sant’Anna Institute – ore 17.30 – Il Golfo di Napoli, la nostra casa

14 Marzo – Lunedì Cinema – Quijote – Teatro Tasso – ore 20.30

15 Marzo – Il Canto del paesaggio – Chiesa di Sant’Attanasio – ore 19.30 – La poesia di Franco Arminio

15 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30- Passeggiate tra cultura e tradizione

16 Marzo – Nel segno di Lucio – Tenuta “Il Pizzo” – ore 16.00 – L’agrumicoltura in Penisola Sorrentina

16 Marzo – Sono in fuga – Piazza A. Veniero – ore 09.30 e 11.30

17 Marzo – Dallacanestro – Tensostruttura Tasso – dalle ore 16.00 alle 19.00

17 Marzo – DALLA Luna alle stelle – Teatro Sant’Antonino – ore 19.00 – In collaborazione con Mitiche Stelle

17 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

18 Marzo – Nel segno di Lucio – Giardini di Montariello – ore 15.00 – La via delle sciuscelle

18 Marzo – Chi tene ‘o mare – Teatro delle Rose – ore 20.00 – Chi tene ‘o mare

19 Marzo – Murubutu Talk – Teatro Tasso – ore 21.00 – Le parole di Lucio

20 Marzo – Domenica al Teatro – Teatro Tasso – ore 20.30 – Una puntura da fare intramuscolo, con dentro tutto il napoletano ndv– Sogno di una notte… là in America

20 Marzo – Dove il mare luccica – Spiaggia di Marina Piccola – ore 10.30 – Uscite in kayak e canoa

21 Marzo – Lunedì Cinema – Per Lucio – Teatro Tasso – ore 20.30

21 Marzo – Com’è profondo il mare – Teatro Tasso – ore 10.00 – A Farewell to Ice

22 Marzo – Vorrei sapere chi è – Chiesa di San Giuseppe – ore 19.00 – Il rapporto tra Dalla e la fede

23 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

24 Marzo – Dallacanestro – Tensostruttura Tasso – dalle ore 16.00 alle 19.00

25 Marzo – Telefonami tra vent’anni – Epicure Lounge Bar – ore 19.00 – Viaggio attraverso i testi del cantautorato italiano

25 Marzo – DALLA… parte del gusto – Antico Francischiello – ore 12.30 – Un piatto per Lucio

25 Marzo – Wine Cup – Campo Santa Lucia – dalle ore 19.00 alle 21.30 – Wine Cup – Baggio

25 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

26 Marzo – Le voci del mare – Villa Comunale – ore 16.00 – I giganti del mare

27 Marzo – Futura – Il Musical – Teatro Tasso – ore 20.30 – Futura – Il Musical

27 Marzo – Wine Cup – Campo Santa Lucia – dalle ore 19.00 alle 21.30 – Wine Cup – Baggio,

27 Marzo – Com’è profondo il mare – Bikini – ore 18.00 – Il banco di Santa Croce

28 Marzo – Lunedì Cinema – Corti a Surriento – Teatro Tasso – ore 20.30

29 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

29 Marzo – Le stelle nel sacco – Pineta di Monte San Costanzo – ore 17.00 – Escursione ed osservazione di stelle e costellazioni

30 Marzo – LUCI in parOle – Teatro Tasso – ore 19.00 – Premiazione concorsi letterari condotta da Catena Fiorello con Davide Rondoni come ospite

30 Marzo – Dove il mare luccica – Spiaggia di Marina Piccola – ore 10.30

30 Marzo – I luoghi di Lucio – Piazza Tasso – ore 16.30 – Passeggiate tra cultura e tradizione

31 Marzo – Andrea e Marino raccontano Lucio – Teatro Tasso – ore 21.00 – Con Andrea Scanzi e Marino Bartoletti

31 Marzo – Dallacanestro – Eventi, Eventi VERDE – Tensostruttura Tasso – dalle ore 16.00 alle 19.00

1 Aprile – Il ritorno degli dei – Museo Correale – ore 18.00 – Marino Bartoletti racconta personaggi straordinari

1 Aprile – Il cielo – Terrazza della Marinella – ore 19.00 – La Terza Classe

1 Aprile – Le voci del mare – Piazza A. Veniero – ore 15.00 – Gli equilibri del mare

1 Aprile – Corti a Surriento – Premiazione – Teatro Tasso – ore 20.30

2 Aprile – AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica –

2 Aprile – Chissà se lo sai – Auditorium Sirene – ore 21.00 – RON

3 Aprile – Intitolazione del molo a Lucio Dalla – Cerimonia di intitolazione del molo

9 Aprile – Un’impresa eccezionale – Lotteria a favore di 3 enti locali

Dettaglio dei singoli eventi e modalità di partecipazione per ogni evento: I Colori di Lucio – I Colori di Lucio Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.