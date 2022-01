Cosa fare a Napoli per la Festa della Befana – Epifania 2022

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Una festa molto attesa dai bambini la festa dell’Epifania, un giorno da vivere in allegria assieme ai genitori. E anche in questa giornata a Napoli e nelle vicinanze ci saranno alcuni eventi da non perdere, in sicurezza, per vivere una bella giornata di festa assieme ai più piccoli

Ancora una festa particolare da vivere con tanta allegria, ma con attenzione, assieme ai più piccoli, Di seguito alcuni eventi che non deluderanno i bambini ma anche i grandi che li accompagnano in un giorno particolare e atteso. Prima di partecipare agli eventi chiedete sempre informazioni per verificare eventuali cambiamenti a quanto comunicato.

Laboratori didattici gratuiti per bambini

Anche giovedì 6 gennaio 2022 dalle ore 15.00 presso il teatro del MAV di Ercolano si terranno dei laboratori didattici gratuiti per i bambini dai 0 ai 10 anni. Tanto divertimento tra musica, arte e storia e teatro per una bella iniziativa gratuita e in tutta sicurezza. I laboratori didattici sono a cura de La Fabbrica del Divertimento, in collaborazione con il Comune di Ercolano e la Città Metropolitana di Napoli e sono aperti a tutti con prenotazione obbligatoria. Prenotazione via mail a turistico@comune.ercolano.na.it Per maggiori informazioni

Giornata della Befana a Città della Scienza: evento speciale per piccoli e grandi

Giovedì 6 gennaio 2022 giornata speciale della Befana a Città della Scienza a Napoli per stupire i piccoli visitatori, e i loro accompagnatori, con tante esperienze interessanti. Tanti eventi da non perdere con un coinvolgente live show sul misterioso mondo degli insetti e un incredibile science show che ci permetterà di “toccare con mano” una cometa. Non mancherà una divertente Tombola rivisitata in chiave scientifica, e addirittura un laboratorio interattivo per realizzare la ‘befana volante’ . Spazio anche per i più piccoli che potranno dare libero spazio alla creatività lasciandosi ispirare dalle atmosfere natalizie e invernali. E poi anche visite guidate al museo del Corpo Umano CORPOREA e si potrà anche assistere agli straordinari spettacoli del PLANETARIO. E per tutti i partecipanti ci sarà una dolce sorpresa. Tutti gli eventi saranno organizzati in sicurezza con ingresso per tutti 7 €. Evento su due turni: 1° turno dalle 09.00 alle 12.45/ 2° turno dalle 13.15 alle 17.00 Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 15 del 5 gennaio 2022.Per maggiori informazioni

Festa della Befana all’Edenlandia a Napoli

Il 6 Gennaio 2022 arriverà all’Edenlandia la Befana, la vecchietta tanto attesa dai bambini per i tanti dolci che porta e non sarà sola ma si porterà tante sue amiche, tutte sui trampoli, per distribuire dolci e tanti sorrisi ai bambini che saranno nel parco giochi napoletano. E poi tanta musica, allegria e una simpatica Epiphany Parade, alle ore 12, 17 e 19, insieme al gruppo “Magic Illusion”, che intratterranno grandi e piccini con vari personaggi: il folletto sospeso, la befana biricchina, e lo spazzacamino. Non mancherà dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20, l’appuntamento gratuito con il trucca bimbi per esaudire i desideri dei più piccoli. E ricordate che ci sarà anche la possibilità di sfrecciare sui pattini su ghiaccio nella grande pista al coperto, allestita all’interno del PalaEden, che dal “piede 26” accontenta tutte le categorie di pattinatori, dai più temerari ai meno. E sarà possibile anche prenotare anche una sola ora di lezione con un maestro. L’ingresso al parco è sempre gratuito e le giostre sono costano da 3 euro in su. Il Parco resterà aperto dalle 10:30 alle 00:30. Maggiori informazioni

Al Teatro di San Carlo Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky in versione Family

VERIFICARE SE L’EVENTO SI SVOLGE REGOLARMENTE. Anche il 5 gennaio 2022 il più famoso balletto al mondo al Teatro di San Carlo di Napoli, Il Lago dei Cigni di Piotr I. Tchaikovsky con un allestimento del Teatro dell’Opera di Roma e Balletto del Teatro di San Carlo. Ultimo giorno per la speciale versione Family con delle interessanti matinéé per famiglie con spettacoli in versione ridotta del Lago dei cigni con esecuzione del II atto su musica registrata. Lo spettacolo si tiene al Teatro San Carlo e dura 1 ora circa, senza intervallo, mercoledì 5 gennaio 2022, ore 11:30. biglietto spettacoli Families da 10 a 15 euro. Per maggiori informazioni

Lo spettacolo della Befana al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare

Continua con successo il programma degli spettacoli all’interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d’Oltremare. Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Lo spettacolo per il 6 gennaio sarà IL VESTITO NUOVO DELL’IMPERATORE lo spettacolo della Befana e si terrà alle ore 11. Una bella favola di Andersen che stupisce il lettore, incredulo nel sentirsi parte, pur non volendo, di quel popolo che elogia l’inesistente vestito dell’imperatore. Dalla compagnia Le Scimmie uno spettacolo menzione della giuria Premio Scenario Infanzia 2020. Un progetto che, pur rimanendo aderente alla fiaba di Andersen, affronta il tema sempre attuale dell’essere e dell’apparire e costringe lo spettatore a scegliere da che parte stare. Prezzi 8 euro per tutti a partire dai 3 anni prenotazione obbligatoria Per maggiori informazioni

Visita gratuita al Presepe Favoloso nella Basilica di Santa Maria della Sanità

Fino al 9 gennaio ed anche il giorno 6, festa dell’epifania si potrà effettuare la visita gratuita al Presepe Favoloso, il grande e bellissimo presepe, realizzato dai Fratelli Scuotto, Maestri presepiali del Rione Sanità. Il “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, sarà visitabile gratuitamente dalle 10:00 alle 19:00 nella Basilica di Santa Maria della Sanità a Napoli. Un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, che è ospitata nella sagrestia della splendida Basilica della Sanità, e che è il dono dei fratelli Scuotto al quartiere e alla città di Napoli in occasione dei primi venticinque anni di ricerca della loro bottega, La Scarabattola. Per maggiori informazioni

