Giornata della Befana a Città della Scienza a Napoli: evento speciale per piccoli e grandi

Un’intera giornata dedicata a eventi per l’Epifania a città della Scienza, su due turni e in sicurezza, per stupire i piccoli visitatori, e i loro accompagnatori, con tante esperienze interessanti all’insegna del divertimento e della scienza

Giornata speciale della Befana a Città della Scienza per stupire i piccoli visitatori, e i loro accompagnatori, con tante esperienze interessanti. Tanti eventi da non perdere con un coinvolgente live show sul misterioso mondo degli insetti e un incredibile science show che ci permetterà di “toccare con mano” una cometa.

Non mancherà una divertente Tombola rivisitata in chiave scientifica, e addirittura un laboratorio interattivo per realizzare la ‘befana volante’. Spazio anche per i più piccoli che potranno dare libero spazio alla creatività lasciandosi ispirare dalle atmosfere natalizie e invernali.

E poi non mancheranno le bellissime ed interessanti visite guidate al museo del Corpo Umano CORPOREA e si potrà anche assistere agli straordinari spettacoli del PLANETARIO. E per tutti i partecipanti ci sarà una dolce sorpresa!

Il programma della festa della Befana

Il programma della giornata prevede i seguenti eventi

MOSTRA INSETTI&CO – Ore 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – per tutti Partenza dall’infopoint di Corporea

SPETTACOLI AL PLANETARIO – Robot Explorers Ore 10.45 – 11.30 – 14.00 – 14.45 – Dalla Terra all'Universo Ore 12.15 – 13.00 – 15.30

Insetti&Co Live Show – – Science show – Occhi e telecamere puntati su grandi, piccoli, velenosi e indispensabili insetti. Un sorprendente science show che avrà come protagonisti organismi reali e modelli per mostrare le incredibili meraviglie del mondo degli Insetti. dai 7 anni

Non la solita cometa! – Science show – Acqua, sabbia, terriccio, ammoniaca, carbone e ghiaccio secco…di certo non la solita cometa! Insieme ai comunicatori della scienza de Le Nuvole eseguiremo uno "speciale" procedimento per realizzare una cometa da toccare con mano. dai 7 anni

Tombola scientifica – Science game – Il più classico dei giochi di società natalizi e la tradizionale numerazione della smorfia napoletana che attribuisce significati a ciascun numero da 1 a 90, rivisitati in chiave scientifica! I comunicatori della scienza de Le Nuvole animeranno un cartellone gigante e ricco di esperimenti, ai partecipanti il compito di scegliere le cartelle con le curiosità scientifiche vincenti. E per chi arriverà alla Tombola?! Un dono con i fiocchi! dai 7 anni

"La vecchia in cielo!"- interactive lab – Questa è la notte! La notte per mettersi col naso in sù per scorgere una vecchia signora a cavallo di una scopa. Ma quale sarà il segreto del suo volo? Attraverso esperimenti e giochi interattivi scopriremo le caratteristiche fisiche dell'aria, come può essere sfruttata per rimanere ancorati al suolo ma anche per poter volteggiare nel cielo, proprio come fa la Befana! Realizza la tua "vecchina" volante seguendo i suggerimenti dei comunicatori de Le Nuvole Scienza e sperimenta i segreti del volo! : dai 7 anni

Colour Attack! – pittura creativa Un nuovo attacco d'arte per i piccolissimi ospiti (dai 3 anni) che in mezzo a tempere, stencil, pennarelli potranno trovare tutto l'occorrente per dare libero spazio alla propria fantasia. Una lunga tavolozza da riempire con la propria creatività lasciandosi ispirare dalle atmosfere natalizie e invernali sempre accompagnati da Le Nuvole Scienza. : dai 3 anni in su

Un nuovo attacco d’arte per i piccolissimi ospiti (dai 3 anni) che in mezzo a tempere, stencil, pennarelli potranno trovare tutto l’occorrente per dare libero spazio alla propria fantasia. Una lunga tavolozza da riempire con la propria creatività lasciandosi ispirare dalle atmosfere natalizie e invernali sempre accompagnati da Le Nuvole Scienza. : dai 3 anni in su Il programma include anche le Mostre di Città della Scienza: SARS-COV-2: IL VIRUS CHE CI HA CAMBIATO LA VITA la nuova “isola tematica” al piano terra di Corporea che racconta, attraverso oggetti, immagini, video, installazioni multimediali ed esperimenti, la storia della pandemia; MOSTRA INSETTI & CO., con tanti ‘ospiti’ interessanti, tra insetti e invertebrati, la cui esistenza è favorita o messa a rischio a causa delle attività umane; “7 PASSI NELLA SOSTENIBILITÀ”: un percorso di 7 exhibit interattivi in cui i ragazzi sono chiamati a costruire il proprio modello di casa eco-sostenibile ed intelligente come dei veri e propri progettisti del futuro.

Tanti eventi in sicurezza per grandi e piccoli

Come sempre gli eventi saranno organizzati in sicurezza con green pass, mascherina e distanziamento e con acquisto di biglietti online o, in alternativa, la prenotazione obbligatoria

INGRESSO PER TUTTI 7 €

Modalità di accesso e visita – Per la giornata del 6 gennaio 2022, per accedere al Science Centre di Città della Scienza saranno obbligatori l’acquisto dei biglietti online o, in alternativa, la prenotazione, per un migliore rispetto delle misure antiCovid e offrire una visita migliore al nostro pubblico.

L’ingresso è organizzato su due turni: 1° turno dalle 09.00 alle 12.45/ 2° turno dalle 13.15 alle 17.00

Per questioni di sicurezza i visitatori che hanno prenotato la visita nel primo turno (9.00-12.45) potranno restare all’interno del museo fino al termine della fascia oraria prescelta: alle 12.45 bisognerà uscire per consentire l’ingresso ai visitatori prenotati al turno successivo.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 15 del 5 gennaio 2022.

Per maggiori info e prenotazione Sito Ufficiale di Città della Scienza di Napoli.

