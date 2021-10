Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 ottobre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Al Grenoble, l’Istituto Francese di Napoli i corsi, gratuiti, di lingua napoletana

15 incontri-conferenze sulla lingua napoletana si terranno dal 13 ottobre 2021, ogni settimana, all’Istituto Francese Grenoble di via Crispi 86 a Napoli. In programma tanti incontri gratuiti per conoscere la lingua napoletana che si tengono in genere il mercoledì alle 18 e sono gratuiti, salvo un contributo di 10 euro una tantum per il materiale. Per le disposizioni vigenti è a numero chiuso e su iscrizione e prenotazione. Corsi di lingua napoletana

Aperture serali a 2 euro il venerdì al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Anche venerdì 15 ottobre un’apertura serale a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre che ci propongono dalle ore 19.30. Oltre alle grandi collezioni visitabili anche le mostre in corso ed in particolare Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 28 novembre 2021), Diego Cibelli. L’arte del Danzare assieme (fino al 31 ottobre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (16 gennaio 2021). Prossima apertura venerdì 29 ottobre. Aperture serali a 2 euro a Capodimonte

Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè

Ritorna in presenza “Strane Coppie 2021” una serie di incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento. Prossimo giovedì 28 ottobre 2021 monastero delle 33 di pomeriggio con: L’altro è un dono su Manuel Puig e Pier Vittorio Tondelli, la letteratura degli anni Ottanta e la musica. Strane Coppie 2021

Spettacoli gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Nel Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli a partire da sabato 23 ottobre fino a domenica 7 novembre 2021 dalle ore 10.30 si terranno dei simpatici spettacoli gratuiti per bambini organizzati dall’associazione MusiCapodimonte. Dopo lo spettacolo “Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali“, ci sarà il Piccolo Principe che, a 80 anni dalla sua uscita continua ad essere una delle favole più celebrate dai grandi e piccini di tutto il mondo. L’evento sarà a cura di MusiCapodimonte ed è gratuito con prenotazione obbligatoria. Prossimo sabato 30 ottobre Spettacoli per bambini a Capodimonte

