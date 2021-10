Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 11 al 16 ottobre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 11 a sabato 16 ottobre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 11 a sabato 16 ottobre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Convivio Armonico: concerti nelle chiese del centro storico di Napoli ad 1 euro

Tanti appuntamenti a 1 euro per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest’anno la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli come la Basilica di S. Francesco di Paola, o di S. Caterina a Formiello, in quella di S. Orsola a Chiaia – Sabato 16 ottobre Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetto “Celebrazioni Dantesche” “Nel mezzo del cammin di nostra vita” Ubaldo Rosso flauti e viola da gamba – Alessandra Calabrese voce recitante musiche di T. Hume, J. Van Eyck, G. Caccini, M. Ravel Convivio Armonico

Aperture serali a 2 euro il venerdì al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Anche venerdì 15 ottobre un’apertura serale a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre che ci propongono dalle ore 19.30. Oltre alle grandi collezioni visitabili anche le mostre in corso ed in particolare Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 24 ottobre 2021), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24 ottobre 2021), Diego Cibelli. L’arte del Danzare assieme (fino al 17 ottobre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (17 ottobre 2021). Prossima apertura venerdì 15 ottobre. Aperture serali a 2 euro a Capodimonte

Strane Coppie 2021: incontri gratuiti con scrittori e attori nel Monastero delle Trentatrè a Napoli

Ritorna in presenza “Strane Coppie 2021” una serie di incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori organizzati da Lalineascritta il laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento. Gli incontri tra ottobre e dicembre 2021 presso il bellissimo Monastero Delle Trentatré nel centro storico di Napoli. Primo incontro – giovedì 14 ottobre 2021 – ore 18,30 – Il canto e la carne, approfondimento su Charles Baudelaire ed Émile Cioran associati al compositore Wagner. Per partecipare in presenza è necessaria prenotazione: info@lalineascritta.it Gli incontri si terranno nel rispetto delle normative d’emergenza in vigore presso il Monastero delle Trentatrè – Sala Maria Lorenza Longo, Via Armanni, 16 a Napoli con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti consentiti Maggiori informazioni

Incontri di Archeologia Gratis al MANN il Museo Nazionale di Napoli

Ricomincia al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia”. Questa 27^ edizione presenta due o tre di incontri al mese gratuiti ma con prenotazione obbligatoria dedicati al tema affascinante dell’Archeologia coniugando divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo appuntamento giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 16, all’insegna della mostra sui Gladiatori con un intervento del Direttore del MANN Paolo Giulierini e Giovanni Brizzi, che racconteranno la grande rivolta di Spartaco, che, dall’antica Capua, guidò la sommossa di chi era considerato eroe nelle arene pur essendo schiavo nella vita reale. La partecipazione a tutti gli Incontri è gratuita con prenotazione obbligatoria, telefonando ai Servizi Educativi del MANN (lunedì/venerdì: ore 9-15; tel: 0814422329). Gli eventi rispetteranno le vigenti normative per l’emergenza in atto e l’accesso sarà consentito al pubblico munito di Green Pass. Maggiori informazioni

