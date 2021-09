Rievocazione storica di una giornata medioevale a Caiazzo (CE)

© Rossano Orchitano - Pagina Facebook Medievocando

Una rievocazione di una giornata di vita medievale con Alabardieri, Pistonieri, Sbandieratori, Giullari di corte, maghi e numerosi figuranti, che vestiranno con costumi d’epoca riportando l’intero borgo di Caiazzo nel periodo Medioevale.

Si terrà nel pomeriggio di Sabato 18 Settembre 2021, nel suggestivo centro storico di Caiazzo in provincia di Caserta, la 5° Edizione di Medievocando una bella rievocazione storica in costume d’epoca di una giornata medioevale. Medioevocando, è un evento storico-rievocativo organizzato dall’Associazione Culturale e nato dalla volontà e dalla collaborazione tra i cittadini, che hanno voluto far rivivere un giorno di vita medioevale nei suggestivi vicoli del centro storico della città di Caiazzo (CE).

Una giornata medioevale a Caiazzo

Nel Centro Storico di Caiazzo ci sarà una bella rievocazione di una giornata di vita medievale tra Alabardieri, Pistonieri, Sbandieratori, Giullari di corte, maghi e numerosi figuranti, che vestiranno con costumi d’epoca riportando l’intero borgo nel periodo Medioevale.

Oltre ai soci dell’Associazione che saranno presenti in abiti d’epoca ci saranno anche degli artisti che allieteranno la serata rievocativa: tra loro i Giullari di Spade e Mago Abacuc che saranno in piazza Santo Stefano nei seguenti orari con i loro spettacoli.

Mago Abacuc ore 19,30 e ore 21,30

Giullari di Spade ore 20,00 e ore 22,00

Naturalmente questa V Edizione di Medievocando sarà un’edizione legata alle disposizioni vigenti per l’emergenza in corso con posti a sedere non prenotabili e l’accesso all’area spettacoli sarà comunque consentito ai soli possessori di Green Pass.

Medievocando a Caiazzo: prezzi, orari e date

Quando: sabato 18 settembre 2021 – pomeriggio

sabato 18 settembre 2021 – pomeriggio Dove: centro storico di Caiazzo (CE)

centro storico di Caiazzo (CE) Prezzo biglietto: evento gratuito con le limitazioni imposte dalla normativa vigente (mascherina, distanziamento, Green Pass ecc..)

evento gratuito con le limitazioni imposte dalla normativa vigente (mascherina, distanziamento, Green Pass ecc..) Contatti e informazioni: Associazione Culturale Medioevocando 331 129 4139 – medievocando@gmail.com

Associazione Culturale Medioevocando 331 129 4139 – medievocando@gmail.com Evento ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata

Medievocando a Caiazzo – Video