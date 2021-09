Film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli: il programma di Settembre 2021

Continuano i film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli con l’Arena Puteolana anche per Settembre 2021. Un cinema all’aperto in uno dei punti più belli e panoramici di Pozzuoli.

Continuano fino al 22 settembre 2021 al Rione Terra a Pozzuoli, in largo Sedile di Porta, i film all’aperto di Arena Puteolana la rassegna serale inserita tra gli eventi estivi degli eventi a Pozzuoli. Al Rione Terra anche a settembre tanti bei film che saranno intervallati da concerti di grandi artisti previsti periodicamente fino all’11 settembre.

Da tener presente che la vendita dei biglietti sarà svolta unicamente online per garantite la sicurezza nel distanziamento dei posti ed evitare le file. Sul sito ufficiale dopo aver effettuato la registrazione una prima volta si potranno acquistare i ticket per tutta la durata della rassegna. Dopo l’acquisto si riceverà un qrcode con l’indicazione del posto assegnato. Non è previsto il botteghino in loco ma solo questo sistema di pagamento- prenotazione.

I Film Previsti a Settembre 2021 al Rione Terra

01 settembre, Mercoledì – IL CATTIVO POETA

03 settembre, Venerdì – MI CHIEDO QUANDO TI MANCHERO’

04 settembre, Sabato – FREE GUY – EROE PER GIOCO

05 settembre, Domenica – MARX PUO’ ASPETTARE

06 Settembre, Lunedì – THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA

07 Settembre, Martedì – NOMADLAND

08 Settembre, Mercoledì – SCHOOL OF MAFIA

10 Settembre, Venerdì – RIONE SANITA’ LA CERTEZZA DEI SOGNI

12 Settembre, Domenica – IL CASO BRAIBANTI

Cinema all’aperto al Rione Terra: prezzi, orari e info

