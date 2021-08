Film all’aperto a Napoli dal 30 agosto al 5 settembre 2021: il lunedì di Napoli da Vivere

@phoebezzf

Ogni estate tanti cinema all’aperto con arene estive dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, fino al centro storico e poi nelle immediate vicinanze sempre con tanti bei film in programmazione. Ecco il programma e i prezzi delle arene estive durante la settimana che va da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre 2021. Vi ricordiamo che in alcune arene potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Film gratuiti nel Cortile di San Domenico Maggiore a Napoli

Gratis – Una bella rassegna gratuita di film sotto le stelle si terrà nel Centro Storico di Napoli nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore fino al 15 settembre 2021 con posti prenotabili sul sito Eventbrite. I prossimi film

lunedì 30* AGALMA Doriana Monaco (Italia, 2020 – 54′) 21,15 – LA VILLA Claudia Brignone (Italia, 2019 – 61′) 22,13

martedì 31 SPACCAPIETRE Gianluca e Massimiliano De Serio (Italia, 2020 – 104′)

mercoledì 1 – L’ARMEE ROUGE Luca Ciriello (Italia, 2020 – 60′) ore 21,15 – APERTI AL PUBBLICO Silvia Bellotti (Italia, 2017 – 60′) ore 22,15

giovedì 2 – BABYTEETH – TUTTI I COLORI DI MILLA Shannon Murphy (Australia/Usa, 2019 – 118′

venerdì 3 e sabato 4* ROSA PIETRA STELLA Marcello Sannino (Italia, 2019 – 94′)

domenica 5 APOCALYPSE NOW: FINAL CUT Edizione Restaurata Francis Ford Coppola (Usa, 2019 – 183′)

Maggiori informazioni – Film gratis a San Domenico Maggiore

Cinema all’aperto di sera al Vomero da Agorà Scarlatti

Ingresso 5 €- Una bella rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli con ben 460 posti a sedere fino al 3 settembre. I Prossimi film:

30 Agosto – Fino all’ultimo indizio

31 Agosto – Lasciami andare

1 Settembre – Nomadland

2 Settembre – Occhi blu

3 Settembre – Madre

Maggiori informazioni Agorà Scarlatti

Estate a Corte 2021: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Ingresso 5 €- Cinema all’aperto fino al 5 settembre di sera ai Quartieri Spagnoli nel cinquecentesco cortile della Fondazione Foqus. I prossimi film:

Lunedì 30 agosto – HAPPY TOGETHER – 4K RESTORED VERSION (Chun gwong cha sit )(Hong Kong, 1997/2021, 93’) di Wong Kar-wai

Martedì 31 agosto – IL BUCO IN TESTA (Italia, 2021, 95’) di Antonio Capuano Interverranno durante la serata il regista Antonio Capuano e il produttore Dario Formisano

Mercoledì 1 settembre – LA VITA NUDA (Italia, 2021, 144’) di Alfonso Postiglione Interverranno durante la serata il regista Alfonso Postiglione e part del cast

Giovedì 2 settembre – IL LUCERNARIO (Italia, 2021, 26’) di Francesco Saponaro Interverranno durante la serata il regista Francesco Saponaro e lo sceneggiatore Massimiliano Virgilio

Venerdì 3 settembre – IL CASO BRAIBANTI (Italia, 2021, 60’) di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese Interverranno durante la serata i registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese

Sabato 4 settembre – IL CATTIVO POETA (Italia, 2021, 106’) di Gianluca Jodice Interverrà durante la serata il regista Gianluca Jodice

Ingresso € 2,00 Domenica 5 settembre – SANTA MARADONA (Italia, 2001, 96’) di Marco Ponti con Stefano Accorsi, Libero de Rienzo (David di Donatello 2002), Omaggio a Libero De Rienzo

Maggiori informazioni. Estate a Corte 2021

Arena Puteolana: Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso 3,50 € – Grandi film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli. Il programma di luglio del cinema all’aperto in uno dei punti più belli e panoramici di Pozzuoli. Ma anche concerti e spettacoli teatrali al Rione Terra

30 Agosto, Lunedì – LA TRISTEZZA HA IL SONNO LEGGERO

31 Agosto, Martedì – FORTUNA

1 settembre, Mercoledì – IL CATTIVO POETA

3 settembre, Venerdì – MI CHIEDO QUANDO TI MANCHERO’

4 settembre, Sabato – FREE GUY – EROE PER GIOCO

5 settembre, Domenica – MARX PUO’ ASPETTARE

Maggiori informazioni Arena Puteolana

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Ingresso 3,50 €- Il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre. I prossimi film:

30 Agosto ore 21:00 – School of Mafia

31 Agosto, 1 e 2 Settembre ore 21:00 – Spiral

3 e 4 Settembre ore 21:00 – Gli anni più belli

5 settembre ore 21:00 – Il ladro dei cardellini

Maggiori informazioni Fresko Film a Portici

Nuovo Cinema Flegreo a Monte di Procida

Ingresso gratuito per il Nuovo Cinema Flegreo, un’estate di cinema itinerante sotto le stelle nelle splendide cornici dei Campi Flegrei . Proiezioni presso il cinema all’aperto al SERBATOIO CREATIVO AcquaViva Lab di Via Bellavista, 110 – Monte di Procida. Prenotazione Obbligatoria – Whatsapp: 3459444889 – Mail: kino.flegreo@gmail.com

Il 2 settembre 2021 – Monte di Procida – Serbatoio Creativo – “L’ombra del lupo” di Alberto Gelpi.;

Maggiori informazioni – Film di Nuovo Cinema Flegreo

Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Ingresso gratuito – fino al 12 settembre 2021 la rassegna gratuita di cinema all’aperto di sera “Vanvitelli sotto le stelle” che si terrà al Real Belvedere di San Leucio, vicino Caserta. Ritiro biglietti in precedenza

Sabato 4 settembre alle ore 21 – ‘Calibro 9’ di Tony D’Angelo – ospite il regista Tony D’Angelo

Maggiori informazioni: Vanvitelli sotto le stelle

