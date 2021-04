Visita guidata virtuale tra i luoghi della Napoli cinematografica

In attesa di poter tornare alle visite guidate in presenza nei luoghi più belli di Napoli, l’Associazione Culturale InsolitaGuida presenta Ciak si gira: tour virtuale tra i luoghi della Napoli cinematografica

Ciak si gira è un bel tour virtuale, che potrete fare comodamente da casa vostra tramite computer, smartphone e tablet, che si terrà Sabato 17 aprile 2021 alle ore 18.30 e che costa solo 5 euro.

Il tour ci svela i tantissimi film italiani e stranieri che sono stati girati a Napoli, tra le piazze e le strade della città e le sue meravigliose vedute, che sono state così diffuse in tutto il mondo grazie anche a film capolavori con importanti attori.

Ciak si gira un tour virtuale che ci mostra Napoli nei film

Sabato 17 aprile 2021 l’Associazione Insolitaguida, in attesa di poter riprendere le attività in presenza, propone un tour virtuale alla scoperta di tutte le speciali location diventate set e che, allo stesso tempo, consente di rivedere anche la scene del film collegato.

Una straordinaria città che ha ispirato registi come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Nanni Loy, Francesco Rosi e Paolo Sorrentino ma anche la produzione di fiction televisive come Un posto al sole, I bastardi di Pizzofalcone, l’Amica Geniale, il Commissario Ricciardi e Mina Settembre e dove si continua, anche in questi giorni a girare film importanti.

Il Tour virtuale di sabato 17 aprile ci porterà alla scoperta di una Napoli insolita, facendo tappa nelle strade, nei quartieri, ma anche nei luoghi d’interesse storico e artistico rinomati sia per la loro storia ed il proprio passato, sia per il ruolo cinematografico che hanno assunto in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Un modo per rivivere le scene più emozionanti girate in una città che ha conquistato le grandi star, da Julia Roberts a Sophia Loren, da Marcello Mastroianni a Vittorio Gassman.

Come partecipare al Tour virtuale dell’Associazione Insolitaguida

L’appuntamento è per sabato 17 aprile ore 18:30 e si terrà tramite la piattaforma Zoom. Il tour costa 5 euro e per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria.

Telefonare o inviare un whatsapp all’Associazione Insolitaguida 338 965 22 88 oppure collegarsi al sito web ufficiale di Insolitaguida dove è possibile l’acquisto diretto. Bisognerà provvedere al versamento del contributo di partecipazione simbolico e seguire il link che viene inviato e che permetterà di scaricare l’app gratuita per usufruire del tour disponibile per computer, smartphone e tablet di ogni sistema operativo.

Maggiori informazioni – Associazione Insolitaguida – Ciak si Gira

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata