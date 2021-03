Zeppole di San Giuseppe: dove comprarle a Napoli

Marzo è oramai il mese della Zeppola, lo straordinario dolce di origine napoletana che viene preparato in questo periodo in tutta Italia

Dolce al forno, ma squisito fritto, la Zeppola è un dolce della tradizione napoletana che ormai viene preparato in tutta Italia in particolare il 19 marzo ed è sempre pieno di una ricca farcitura a base di crema pasticcera con l’immancabile amarena e tanto zucchero a velo.

Oramai le Zeppole di San Giuseppe sono uno dei dolci che non può mancare alla Festa del Papà ma, fortunatamente, quasi tutte le pasticcerie napoletane non lo fanno mai mancare tra i loro squisiti dolci in tutti i periodi dell’anno.

Uno squisito dolce Napoletano

Non si sa di preciso quando la Zeppola sia nata a Napoli ma la sua prima traccia scritta si trova sullo storico “ricettario”, che poi è un vero e proprio trattato di cucina, “La Cucina Teorico Pratica” scritto nel 1837, del gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino.

La leggenda poi ci racconta che la classica zeppola di San Giuseppe, così come noi la conosciamo, è nata all’interno di uno dei grandi conventi di Napoli, vere e proprie cittadelle monumentali che esistevano nel centro antico della città. C’è chi parla del convento di San Gregorio Armeno, chi di quello di Santa Patrizia e altri di quello delle monache della Croce di Lucca.

Le varie fonti sono concordi solo sul fatto che nel 1700, furono le suore del Convento di San Gregorio Armeno a conferire alla pasta la caratteristica forma rotonda.

Zeppola Fritta di San Giuseppe della Pasticceria Giovanni Scaturchio a Napoli

Scaturchio è una delle pasticcerie storiche che sta da oltre cent’anni nel centro di Napoli a Piazza San Domenico Maggiore e, in un filmato, ci rivela il segreto della cottura della sua straordinaria Zeppola fritta di San Giuseppe. E’ leggermente fritta nello strutto, secondo la ricetta antica, e la sua bontà è assicurata. E come ci dice il Maestro Pasticciere nel video, il vero segreto sta nella cottura. La Zeppola Fritta di Scaturchio

La Regina del Golfo, la tradizionale Zeppola di Casa Infante a Napoli

Casa Infante prepara la classica Zeppola Crema Amarena, fritta o al forno della tradizione campana, un dolce che loro considerano la Regina del Golfo ma anche, altre frutto dell’innovazione. Tra queste la nuova Cheese Zeppola con Cuore di Crema Pasticcera guarnita con Crema Cheese e variegata con Confettura di Fragoline di Bosco e Crumble di Biscotti Digestiv. Non manca uno Zeppolone Crema Chantilly e Fragoline contaminato con un Babà Crema Pasticcera e Fragoline. Una squisita torta con la pasta della zeppola tutta da provare. Le Zeppole di Casa Infante

Le Zeppole dei Golosi dello Chalet Ciro di Napoli

Nelle varie sedi dello Chalet Ciro di Napoli troveremo le tradizionali e squisite zeppole, fritte o al forno, con crema pasticcera e amarene sciroppate, ma saranno disponibili anche delle “varianti speciali”, e naturalmente gustosissime, che possiamo chiamare le zeppole dei golosi. Oltre alla Zeppola Classica Fritta e alla Zeppola Classica al Forno, allo Chalet Ciro troveremo anche la Zeppola con Crema c Granella di Pistacchio, la Zeppola con Cioccolato e Praline, la Zeppola Kinder Cereali e la Zeppola Kinder Bueno. E mo che facciamo ? quale vogliamo provare ? Le Zeppole dello Chalet Ciro

Mamma Zeppola, la Zeppola della Pasticceria Bellavia di Napoli

Ancora un’altra grande pasticceria di Napoli che ci propone le sue favolose Zeppole. I Bellavia dal 1925 hanno iniziato a fondere le tradizioni siciliane con quelle napoletane dando vita a nuove fantastiche creazioni. Parlando di Zeppole ci presentano una favolosa Mamma Zeppola basata su una propria e tradizionale ricetta, con amarene lavorate e candite artigianalmente. Da provare anche la zeppola speciale con la Ricotta alla siciliana, cubetti d’arancia candita artigianalmente e gocce di cioccolato e un’altra al forno, con crema pasticcera al pistacchio. le Zeppole di Bellavia

La Regina delle Zeppole la nuova bontà della Pasticceria Poppella a Napoli

Una nuova specialità della Pasticceria Poppella del Rione Sanità di Napoli che dopo gli straordinari “fiocchi di Neve” e i tanti altri dolci speciali ci propone la sua Regina delle Zeppole: una bontà eccezionale. Una Zeppola unica preparata con all’interno una speciale crema, che si avvicina a quella del fiocco di neve, abbinata al lampone. Un dolce nuovo, favoloso e gustosissimo, con accostamenti di sapori unici nel suo genere. Le Zeppole di Poppella

La zeppola tradizionale del Caffè Gambrinus a Napoli

Purtroppo in questi giorni ha richiuso di nuovo il Gambrinus, lo storico caffè napoletano, conosciuto in tutto il mondo che fu aperto 160 anni fa quando a Napoli c’erano i Borbone. Ma tutte le sue bontà sono disponibili con un efficiente servizio di Delivery per avere a casa nostra tutte le loro prelibatezze. E di seguito anche la loro video ricetta per la Zeppola tradizionale di San Giuseppe che si potrà avere anche a casa nostra con il Delivery. La zeppola del Caffè Gambrinus

La straordinaria fantasia di Zeppole della Pasticceria La Dolce Vita

A Napoli esistono tante ottime pasticcerie, che fanno buoni e squisiti dolci, e che si affermano nel loro quartiere e nelle vicinanze per la bontà dei loro prodotti, Non potevamo parlarne di tutte ma ne abbiamo scelto una segnalata dai nostri lettori. Si tratta della Pasticceria La Dolce Vita che sta a Ponticelli dal 1993 in Via Principe di Napoli,74. Tra i tanti squisiti dolci anche le Zeppole veramente Doc dove, oltre a quelle tradizionali, troveremo anche la zeppola Chantilly & Fragoline, la Bueno, la Kinder quella alla Nutella e quella al Pistacchio. E mo’quale sceglieremo? Le Zeppole della Dolce Vita

La zeppola napoletana fatta da voi: ecco la ricetta tradizionale

E dopo questa carrellata di ottime zeppole fatte dai grandi pasticcieri napoletani perché non vi cimentate anche voi nella preparazione della Zeppola di San Giuseppe?. Potete seguire queste semplici indicazioni che vi proponiamo con una nostra ricetta che abbiamo pubblicato anni fa e che è sempre molto consultata dai nostri lettori, non solo in questo periodo di marzo. E trovate sia la modalità di preparazione della pasta choux che quella per la crema pasticcera. Aspettiamo vostre foto sulle nostre pagine social. La zeppola napoletana: ecco la ricetta tradizionale

