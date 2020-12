7 grandi concerti di Natale ripresi a Napoli ed in Campania da vedere online

Periodo particolare ma la cultura e la tradizione non si fermano a Napoli e in Campania in particolare per il Natale. Gli altri anni si riusciva quasi sempre a partecipare a qualche bel concerto di Natale che ci faceva subito entrare nel clima natalizio che solo a Napoli si può trovare. Quest’anno ci saranno solo online e di qualità

Il Natale a Napoli è sempre nel segno della tradizione. La città, anche in questo periodo, è un turbinio di iniziative e le strade dei pastori e dei presepi richiamano sempre gente con la loro atmosfera unica.

E poi i concerti natalizi, che anche in questo periodo, sono tanti e di qualità ma sono online gratuiti o a pochissimi euro.

Una grande offerta culturale in particolar modo per il tradizionale concerto di Natale che, grazie alla Regione Campania e alla Scabec, braccio operativo nel settore della cultura, vede impegnati i grandi teatri della città e della Campania.

Di seguito i più bei concerti di Natale che potrete vedere online:

Concerto di Natale del Teatro San Carlo di Napoli

Il Concerto di Natale dell’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Juraj Valčuha, si potrà vedere online sulla piattaforma del Teatro San Carlo di Napoli acquistando i biglietti speciali da 1 euro che consentiranno di seguire online dalle 18:00 di giovedì 24 dicembre fino alle 23:59 di sabato 26 dicembre 2020 lo speciale Concerto del San Carlo

Concerto di Natale del Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli

Il Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella di Napoli ha organizzato assieme al Polo Culturale della Pietrasanta uno straordinario Concerto di Natale 2020 che sarà trasmesso mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 18 sui canali social del conservatorio partenopeo e potrà essere visto liberamente. Concerto del Conservatorio

Concerto di Natale del Teatro Verdi di Salerno

Il concerto di Natale del grande Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si terrà Venerdì 25 dicembre ore 20,00 e sarà diretto dal Maestro Daniel Oren con l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Gli spettacoli saranno visibili gratuitamente on-line sia in diretta che in differita nei giorni successivi sui canali social del teatro, del Comune di Salerno e della Regione. Concerto del Teatro Verdi

Concerto di Natale di Riccardo Muti alla Reggia di Caserta

Il concerto di Natale con Riccardo Muti che ha diretto l’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” è stato registrato martedì 15 dicembre 2020 nello splendido Teatro di Corte della Reggia di Caserta e sarà trasmesso a gennaio sulla Rai e in streaming sulle piattaforme della Regione Campania e di Scabec. Concerto di Riccardo Muti

Concerto di Natale della Fondazione Ravello Festival

L’appuntamento di Natale si terrà presso lo straordinario Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello e sarà “Canti di Natale Tratto dalla Cantata dei Pastori” con Beppe Barra Rosalia Porcaro. L’evento sarà in diretta streaming venerdì 25 dicembre alle ore 17.30 sui canali social del Ravello. Concerto del Ravello Festival

Concerto di Natale della Domus Ars

Alla Domus Ars di via Santa Chiara a Napoli il tradizionale Concerto di Natale ispirato alla Cantata dei Pastori a cura di Carlo Faiello, che si potrà vedere liberamente dal 25 dicembre alle 19 e fino al 30 dicembre 2020 in streaming sui canali social della Domus Ars. Concerto alla Domus Ars

Omaggio a Ennio Morricone a Pompei

Un video sarà disponibile per tutto il periodo natalizio sui canali social del Parco di Pompei con l’esecuzione dal vivo del brano Love Theme for Nata, della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, è l’ augurio speciale per le festività da parte del Parco archeologico di Pompei. Un omaggio al grande compositore Ennio Morricone Omaggio Jazz a Ennio Morricone a Pompei.

