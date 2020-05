Tornano bellezza e cultura: riaprono a Napoli i Parchi ed i Musei

Da lunedì 18 riaprono a Napoli tante attività ma sempre rispettando le norme di sicurezza. E ci sono anche alcuni musei e grandi parchi pubblici come il Madre e il Real Parco di Capodimonte, ma non solo.

Da lunedì 18 maggio 2020 riaprono molte attività a Napoli e in Campania tutte naturalmente seguendo rigide norme di sicurezza.

Saremo tutti chiamati a rispettare le regole stabilite come obbligo di mascherine, mantenimento della distanza di sicurezza e divieto di assembramenti e ciò varrà per tutte le attività in riapertura.

Ma da lunedì sarà possibile anche passeggiare nel parco di Capodimonte o visitare il Museo Madre o la chiesa del Pio Monte di Misericordia e fare altro ma sempre rispettando le regole della normativa in vigore.

Vediamo un po la situazione sempre da verificare per cambiamenti dell’ultimo momento. Naturalmente per ogni sito ci saranno regole precise d’ingresso da rispettare.

Lunedì 18 riaprirà al pubblico il Real Bosco di Capodimonte

Il 18 maggio riaprirà al pubblico il parco del Real Bosco di Capodimonte, per il museo si dovrà invece aspettare il 2 giugno con prenotazione online. 18 maggio riapre il Real Bosco

Riapre a Napoli il Pio Monte della Misericordia e fa vedere gratis il capolavoro del Caravaggio

Da Lunedì 18 maggio ci sarà la riapertura straordinaria della Chiesa del Pio Monte della Misericordia e si potrà ammirare gratuitamente il capolavoro del Caravaggio per tutta la settimana il Pio Monte della Misericordia

Riapre a Napoli il Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina

Riapre, in sicurezza per visitatori e dipendenti, il museo Madre a Napoli dopo un intenso periodo di interazione con il pubblico a distanza Riapre il Museo Madre.

Aperti i Parchi Comunali a Napoli: le limitazioni e l’elenco

Parchi pubblici comunali aperti in mattinata ma con mascherine obbligatorie e osservando tutte le misure di distanziamento e di sicurezza sociale attuate finora Riaprono i Parchi Comunali

Aperto al pubblico il Parco della Reggia di Portici

Il grande Parco della Reggia di Portici è stato riaperto al pubblico Un grande polmone di verde che si estende a monte e a valle del grande Sito Reale di Portici Parco della Reggia di Portici

Una nuova fase fatta ancora di molte regole e restrizioni, ma tutte da rispettare per la sicurezza propria e di tutti.