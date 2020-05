Lunedì 18 riapre a Napoli il Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina

Riapre, in sicurezza per visitatori e dipendenti, il museo Madre a Napoli dopo un intenso periodo di interazione con il pubblico a distanza

Riaprirà al pubblico Lunedi 18 maggio 2020 il museo Madre nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni vigenti per l’emergenza in corso previste per personale e visitatori.

Per questa prima fase di l’apertura saranno visitabili la collezione site-specific e la mostra “I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970”, la cui chiusura è stata spostata al 29 giugno 2020.

Come tanti altri musei e luoghi d’arte cittadini anche il Museo Madre ha avviato un interessante programma di interazione con il pubblico a distanza con il programma digitale di appuntamenti “Madre door-to-door” e con tante altre iniziative.

Da segnalare quella di mettere a disposizione di tutti la visione del Docufilm Felice@Madre! di Désirée Klain che ci fa rivivere la bella storia, le opere e la figura di Felice Pignataro, l’artista di Scampia definito “il più prolifico muralista del mondo” da E. H. Gombrich, del Warburg Institut di Londra.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970

Da non perdere una visita alla prima mostra retrospettiva dedicata a Marcello Rumma (Salerno, 1942-1970), figura centrale nel dibattito culturale italiano e internazionale fra gli anni Sessanta e Settanta.

Rumma fu un grande promotore di progetti espositivi e editoriali, un imprenditore culturale e un collezionista che, organizzò mostre e pubblicazioni dedicate alle ultime generazioni e alle ricerche artistiche sperimentali del suo tempo.

Una mostra interessante, allestita come un racconto, che attraversa, in 11 sezioni sia l’attività pubblica di Marcello Rumma a partire dalle esposizioni agli Arsenali di Amalfi, che una prima ricostruzione della sua collezione.

Maggiori informazioni Misure di sicurezza per il Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina