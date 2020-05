Nuove ZTL e aree pedonali nel centro di Napoli Patrimonio dell’Unesco

Verranno ampliate le ZTL e le aree pedonali di Napoli in particolare nel Centro Storico che è Patrimonio Unesco

Con un comunicato stampa del 30/04/2020 il Comune di Napoli ha annunciato un nuovo progetto per l’installazione di 20 varchi per la realizzazione e per il completamento delle aree pedonali e per delle nuove zone a traffico limitato a delimitazione (ZTL) nel Centro Storico di Napoli che è Patrimonio Unesco.

La Giunta comunale ha infatti approvato un nuovo progetto relativo all’area del centro antico interessata dalla ZTL. Nel progetto sono previste l’installazione di 20 varchi per la realizzazione e per il completamento delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato a delimitazione del perimetro Unesco.

La proposta è stata approvata dalla Giunta e ora si dovrà passare alla applicazione e ci vorranno alcuni mesi per le gare. La decisione avviene pochi giorni dopo la proposta di ampliare le piste ciclabili in città di cui vi abbiamo già parlato.

In particolare per quanto riguarda le ZTL ci saranno le seguenti nuove zone e misure:

ZTL nuova nella zona dei Vergini alla Sanità :

: ZTL nuova in via Ferdinando Russo a Marechiaro sulla discesa che porta da Giuseppone a Mare:

sulla discesa che porta da Giuseppone a Mare: ZTL del Centro Antico – installazione di un ulteriore varco in via Donnalbina e estensione del sistema di controllo all’area via Duomo – via Donnaregina – via SS. Apostoli – vico San Nicolò dei Caserti, via Forcella – via Vicaria Vecchia.

In più saranno realizzate anche delle nuove aree pedonali ed in particolare:

area pedonale Quartieri Spagnoli;

area pedonale via Rodinò;

area pedonale Pignasecca;

Un progetto che si inserisce all’interno degli interventi del Grande Progetto Unesco per la riqualificazione dei principali assi e spazi urbani del centro antico della città, prevedendo l’attuazione di soluzioni a sostegno e ad integrazione delle esistenti ZTL.

Queste misure vanno ad aggiungersi alle ZTL e alle altre aree pedonali che ci sono già in città e che sono fisse o temporanee o limitare a particolari ore del giorno e/o della notte o a periodi particolar dell’anno. In particolare:

ZTL Tarsia – Pignasecca – Dante. Con varchi elettronici

ZTL del Centro Antico. Con varchi elettronici

ZTL “Belledonne, Martiri, Poerio” .

ZTL “Morelli, Filangieri, Mille” .

ZTL Chiaia

ZTL Marechiaro

Area pedonale urbana di via dei Tribunali

Area pedonale in via Tito Angelini

Area Pedonale di Borgo Marinari

Area Pedonale Urbana di via Luca Giordano

Area pedonale urbana dei viali del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00m.

Area pedonale urbana in via F. De Sanctis

