Campania Insieme: a Pasquetta una maratona sul web tra cultura, arte, musica e teatro

Una grande maratona della cultura, dell’arte, della musica, del teatro e dell’intrattenimento sarà trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Campania nel giorno di Pasquetta con anche showcase di Eugenio Bennato, Vinicio Capossela, Daniele Sepe e tanti altri eventi

Si chiama Campania Insieme e sarà un grande pomeriggio della cultura e della solidarietà organizzato nel giorno di Pasquetta lunedì 13 aprile 2020 dalla Regione per stare tutti assieme.

Sulla pagina Facebook istituzionale della Regione Campania ci saranno infatti ben otto ore di eventi tra performance di grandi musicisti e artisti, visite virtuali ai musei, film, interviste, spezzoni di festival e tanto altro per una giornata per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta fondi della Regione Campania per l’acquisto di attrezzature e strumenti per i nostri ospedali e strutture sanitarie.

Si inizia alle 15 e si proseguirà fino alle 24 con un ricco programma che durerà otto ore proponendoci via web tanti eventi da non perdere.

Dalle 15 alle 17 ci sarà l’orchestra dei ragazzi “Canta, suona e cammina” il progetto formativo di Musica nei luoghi sacri che coinvolge 350 ragazzi e poi il Comicon con una straordinaria diretta live con gli artisti del famoso cosplayer festival. Seguirà un apprezzato intervento della prof.ssa Simona Colarizi tenuto al Lezioni di Storia Festival.

Dalle 17 alle 19 ci saranno alcuni contributi del Giffoni Film Festival e poi da Salerno altri che riguardano il Salerno Letteratura Festival. Dalle 19 ci sarà il bellissimo film “Ready for the 30th Summer Universiade Napoli 2019”, che ci farà rivivere i momenti più belli dell’Universiade a cura della Film Commission Regione Campania. Poi di seguito il “Teatro resta a casa con te” a cura del Napoli Teatro Festival con il direttore Ruggero Cappuccio e poi il grande writers Jorit ci mostrerà i suoi ultimi due lavori il giocatore brasiliano, Socrates e il pugile Muhammad Ali. Si continuerà con il “Madre Call” del Museo di arte contemporanea “Madre” con le video-installazioni di artisti, prodotte in questi giorni, sul tema #iorestaacasa. Non mancheranno filmati con l’ultima edizione di “Un’Estate da Re” alla Reggia di Caserta e poi da Bagnoli per un tour virtuale a Città della Scienza. Concluderànno questo altro blocco di eventi dei filmati con i ragazzi delle Catacombe di San Gennaro e le loro pillole di Bellezza.

Dalle 21,30 alle 24 spazio alla grande musica con alcuni live storici del Pomigliano Jazz con ONJ, Orchestra Napoletana Jazz con un concerto per Rino Zurzolo e poi Marisa Laurito dal Teatro del popolo Trianon Viviani cui seguirà tanta musica con lo showcase di Eugenio Bennato, un altro di Vinicio Capossela, quello di Daniele Sepe, di Bruno Bavota e poi la serata continua con il Duel Club con il Dj Aldoina.

Sulla pagina facebook della Regione tutti i riferimenti per contribuire con libere donazioni per l’acquisto di attrezzature e strumenti per i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie. Il conto corrente della Regione Campania per le donazioni ha l’IBAN: IT38V0306903496100000046030, con causale “DONAZIONE”

Pagina Facebook istituzionale della Regione Campania per partecipare a Campania Insieme.