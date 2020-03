La Film Commission Regione Campania propone sul web film e creatività campane

Tanti immagini, filmati, documentari e post tratti e ispirati ai tanti film e realizzati negli ultimi anni sul nostro territorio. Video che ci hanno appassionato e che contribuiscono ad esaltare le bellezze della Campania

La Film Commission Regione Campania è una Fondazione Regionale che promuove il territorio campano agevolando la produzione di film, serie televisive ed altri audiovisivi sul nostro territorio.

Dal 2005, la Film Commission ha prestato assistenza a oltre 700 produzioni di film e fiction televisive di successo sul nostro territorio.

In questi giorni di emergenza la Commissione aderisce alla campagna #iorestoacasa presentando sul sito e sui social immagini, gallery e post tratti e ispirati ai tanti film e documentari realizzati negli ultimi anni sul nostro territorio. Belle immagini, documentari, film e serie che ci hanno appassionato e che contribuiscono ad esaltare le bellezze della Campania in ogni forma.

Da vedere un breve trailer dal titolo Resta a casa – Viaggia con un film con immagini di tanti film e serie tv girate a Napoli e nei luoghi più belli della Campania

Da non perder il film, di circa 30 minuti “Ready for the 30th Summer Universiade Napoli 2019” che racconta la bella storia vissuta da Napoli e dalla Campania per le Universiadi Napoli 2019, un momento bellissimo per la città e per tutta la regione che ha organizzato e ospitato con successo l’evento sportivo più importante al mondo dopo le Olimpiadi

Da non perdere il film completo “Ready for the 30th Summer Universiade Napoli 2019”

Maggiori informazioni – Film Commission Regione Campania