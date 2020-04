Ragazzi benvenuti al MANN: come far conoscere ai bambini il grande museo Napoletano

Ventiquattro brevi racconti su YouTube sono disponibili sulle pagine del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per far conoscere ai bambini alcune tra le straordinarie opere del MANN

Un bel percorso-racconto è disponibile in 24 episodi su YouTube per far conoscere ai bambini il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con filmati che seguono una storia scritta e illustrata da Chiara Rapaccini.

Un percorso che stimola la curiosità dei piccoli e che segue una storia con divertenti personaggi che sono presentati nel video introduttivo (che trovate alla fine del Post) sviluppandosi poi su altri 24 episodi.

Un divertente prodotto, realizzato su progetto del Servizio Educativo della Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, grazie al contributo di Babygella, che permetterà ai piccoli di conoscere in maniera divertente, alcune pregiate opere del grande Museo cittadino che poi potranno rivedere dal vivo con i propri genitori al più presto.

Una versione animata in 24 video, uno per ogni opera, che viene pubblicata di volta in volta sulla pagina facebook del MANN e che è stata curata da Serena Roscigno e Mariarosaria Savoia. La colonna sonora è di Ramtzu (Mirko Scavino).

Da vedere l’introduzione che spiega i personaggi e la storia che sii svilupperà nelle 24 puntate successive che durano mediamente 4 minuti ognuna.

Ragazzi, benvenuti al MANN: la Playlist con tutti gli episodi

EPISODIO 1 – NAOFORO FARNESE

EPISODIO 2 – MUMMIA DI COCCODRILLO

EPISODIO 3 – MUMMIA DI BAMBINO

EPISODIO 4 – ARTEMIDE EFESIA

EPISODIO 5 – TORO FARNESE

EPISODIO 6 – ERCOLE FARNESE

EPISODIO 7- MOSAICO DI ALESSANDRO

EPISODIO 8 – MOSAICO FAUNA NILOTICA

EPISODIO 9 – DORIFORO

EPISODIO 10 –

EPISODIO 11 – AFFRESCO TESEO E IL MINOTAURO

EPISODIO 12 – SALONE DELLA MERIDIANA

EPISODIO 13 – MOLARE DI ELEFANTE

EPISODIO 14 – VASO NEOLITICO DIPINTO

EPISODIO 15 – RICOSTRUZIONE CAPANNA PUNTA CHIARITO

EPISODIO 16 – STATUA DI NIKE

EPISODIO 17 – PAPIRO

EPISODIO 18 – ARGENTI DALLA CASA DEL MENANDRO

EPISODIO 19 – PADELLA QUADRATA PER UOVA

EPISODIO 20 – VASO BLU

EPISODIO 21 – PLASTICO DI POMPEI

EPISODIO 22 – ANIMALI TEMPIO DI ISIDE

EPISODIO 23 – AFFRESCO BACCO E IL VESUVIO

EPISODIO 24 – AFFRESCO RISSA NELL’ANFITEATRO

Sulla pagina facebook del Mann tutti gli episodi