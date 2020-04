Palazzo Venezia: Sabato sera concerto jazz live in streaming

Continueranno anche per i prossimi due weekend gli appuntamenti del sabato sera in Live Streaming sulle pagine di Palazzo Venezia con gli ShortConcert che potremo seguire liberamente sul web

Sabato 4 e sabato 11 Aprile 2020 si terranno due nuovi appuntamenti con gli ShortConcert, dei brevi e gratuiti concerti jazz che potrete seguire liberamente sullla pagina facebook di Palazzo Venezia a Napoli.

In attesa di poter andare di nuovo la sera in questo splendido palazzo storico di Napoli godiamoci gli eventi in Live Streaming organizzati in collaborazione con NOMEA che ci terranno compagnia in questi giorni particolari. Concerti che si sono tenuti già negli scorsi weekend e che hanno raggiunto un discreto successo di pubblico e che saranno proposti, con nuovi appuntamenti, anche per i prossimi due weekend.

Gli ShortConcerts in LiveStraming torneranno il 4 e l’11 aprile 2020 ospitati in diretta sulla pagina facebook di Palazzo Venezia e inseriti anche nel palinsesto di #nonfermiamolacultura proposto ogni giorno sulla pagina dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Naturalmente i concerti si tengono presso le case degli artisti.

Gli ShortConcerts di Nomea e Palazzo Venezia

Altri due appuntamenti da non perdere che saranno in particolare:

Sabato 4 Aprile h. 18.30 – PIANO SKY – Inediti e brani da ‘OperaJazz’ – Tastiera + Pianoforte con Vittorio de Sangro

Sabato 11 Aprile h 18.30 – JAZZ DO IT – Selezione Jazz con la cantante Lisa Iavarone

In Diretta Facebook su Palazzo Venezia Napoli e Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli – maggiori informazioni