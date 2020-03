Non Fermiamo La Cultura: eventi in streaming dalla pagina del Comune

Foto Napoli da Vivere

Sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli verrà pubblicata ogni giorno una scaletta di esibizioni in streaming che si potranno vedere poi nel pomeriggio dalle ore 15 alle 22. Un palinsesto on Line per non fermare la cultura in questo periodo di crisi

Una bella iniziativa arriva dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. Sulla pagina facebook dell’Assessorato ogni pomeriggio e serata verranno trasmessi molti e diversi interventi in diretta, trasformando la pagina in un canale di diffusione di arte, cultura, musica e saperi.

Verso le ore 12, collegandosi alla pagina, si troverà una scaletta di esibizioni in streaming, un vero e proprio palinsesto on Line che trasformerà le pagine dell’Assessorato in canali di divulgazione e di diffusione di contenuti artistici e culturali.

Poi nel pomeriggio al via dalle ore 15 alle 22 gli interventi in diretta streaming ogni ora con un’interessante programmazione.

Un calendario che verrà aggiornato quotidianamente cui hanno aderito Samuel dei Subsonica, Pau dei Negrita, il Maestro Michele Campanella, il cast artistico di Pianocity, Dario Sansone, Valerio Jovine, Maurizio Capone, Paolo Jorio in qualità di direttore del Museo Filangieri e del Tesoro di San Gennaro, il direttore del MANN Paolo Giulierini, il direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger, Zulù (99 Posse), Massimiliano Jovine (99 Posse), Marco Messina (99 Posse), Ciccio Merolla, Carlo De Rosa dei 29e30, Francesco Paolantoni, Maurizio Affuso degli Rfc, Carmine D’Aniello degli ‘o Rom, Peppe Iodice, Gianfranco Gallo, Maurizio Casagrande, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, le Mujeres Creando e tanti altri.

Buona la prima giornata di collegamento, giovedì 12 marzo 2020, seguita da oltre 40.000 persone in cui abbiamo potuto vedere tra gli altri la lezione di mandolino di Joe Petrosino, le percussioni di Ciccio Merolla, l’esibizione poetica di Nello Mascia, la video pillola comica di Francesco Paolantoni,la musica di Enzo Gragnaniello, i live di Valerio Jovine e Dario Sansone e altro.

Per collegarsi e vedere la programmazione della giornata – Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli