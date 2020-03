Spettacoli del Teatro San Carlo gratis a casa via web: #stageathome

Anche il Teatro di San Carlo di Napoli propone una serie di suoi straordinari spettacoli che potremo vedere comodamente da casa via web con una programmazione interessante e, a orari prestabiliti

Il Teatro di San Carlo di Napoli continuerà a tenerci compagnia attraverso i suoi canali social proponendo una serie di sue straordinarie opere per farci passare delle belle serate comodamente da casa nostra.

Il prestigioso Massimo napoletano proporrà una serie di spettacoli in giorni prestabiliti, che inizieranno sempre alle ore 20:00, e che potranno essere visti comodamente tramite gli account social del Teatro (Facebook, Twitter e Instagram).

Una programmazione programma interessante che arriva fino ad Aprile lanciato attraverso l’hashtag #stageathome.

#stageathome gli spettacoli on Line del San Carlo



MARZO 2020

16 marzo – OPERA Cavalleria Rusticana – di P. Mascagni

18 marzo – BALLETTO Il lago dei cigni – di P. I. Tchaikovsky

21 marzo – BALLETTO Cenerentola – di S. Prokofiev

23 marzo – OPERA Otello – di G. Rossini

25 marzo – BALLETTO Lo schiaccianoci – di P. I. Tchaikovsky

28 marzo – OPERA Ermione – di G. Rossini

30 marzo – CONCERTO Zilberkant / Laca

APRILE 2020

01 aprile – OPERA Manon Lescaut – di G. Puccini

04 aprile – OPERA Carmen – di G. Bizet

06 aprile – BALLETTO Pulcinella – di I. Stravinsky

08 aprile – BALLETTO La Dame aux Camélias – di C. Davis

Il Teatro San Carlo resterà pertanto virtualmente aperto impegnandosi a diffondere la sua grande musica in tutte le abitazioni, per riempire con l’arte queste giornate particolari.

Inoltre tramite i canali social del Teatro, Facebook, Twitter e Instagram, sarà possibile, stando comodamente seduti sul divano, fare un tour virtuale del Teatro e leggere gli approfondimenti storici (grazie alla partnership Google Culture – Archivio Storico del Teatro di San Carlo).

Gli spettacoli andati in scena nel corso delle ultime Stagioni saranno anche disponibili su piattaforme di libera condivisione come Rai Play, Youtube, Opera Vision. Non mancheranno anche contenuti speciali: backstage, interviste e curiosità.

