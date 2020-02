Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 10 al 14 febbraio 2020

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020, giorno speciale di San Valentino. Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti tranne quello che si svolge al Vomero alla Libreria IoCisto che prevede anche assaggi e degustazioni e costa solo 5 euro.

Ricordate che venerdì 14 febbraio 2020 è il giorno di San Valentino e abbiamo preparato uno speciale con gli eventi a Napoli per San Valentino 2020.

Chocoliamo la fiera del buon cioccolato a Piazza Dante

Accontentiamo i golosi perché in pieno centro di Napoli, in piazza Dante, dal 12 al 16 febbraio 2020 un San Valentino dolcissimo aspetta tutti i Napoletani con Chocoliamo la fiera del buon cioccolato. Una festa del cioccolato con un occhio particolare alla festa di San Valentino con tanti buoni prodotti e idee regalo per la festa degli innamorati Chocoliamo in Piazza Dante per San Valentino.

Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia nel centro storico di Napoli

Fino al 21 aprile 2020 si terrà alla Mediateca Santa Sofia, vicino a via San Giovanni a Carbonara, nel centro antico di Napoli, una nuova e interessante rassegna di film gratuiti. La manifestazione si chiama Felici incontri. Cinema e letteratura tra gli anni ’60 e ’70 in Italia e in Europa Martedì 11 febbraio – Per le antiche scale – di Mauro Bolognini Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia

Assaggi d’autore: Incontri e degustazioni dedicate a grandi scrittori alla libreria Iocisto

Ingresso 5 euro – Una serie di interessanti incontri dal titolo Assaggi d’autore, tra grandi libri e buona cucina, si terrà una volta al mese fino al 18 giugno 2020 alla libreria Iocisto al Vomero a Napoli. Incontri di giovedì con esperti su uno scrittore seguiti da degustazioni di piatti legati alla nazionalità di quest’ultimo. Prossimo il 13 febbraio Doria Sannino racconta Albert Camus con assaggi di cucina francese Assaggi d’autore al Vomero.

Innamorati di Pozzuoli Festa del Cioccolato Artigianale

Di terrà nel centro storico di Pozzuoli, in piazza della Repubblica, la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 14 al 16 febbraio 2020. Una grande festa che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il nome di Innamorati di Pozzuoli. In tutte le grandi feste del Cioccolato artigianale ci saranno tanti stand con le ottime creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Innamorati di Pozzuoli