Assaggi d’autore: Incontri e degustazioni dedicate a grandi scrittori alla libreria Iocisto

Serate speciali alla libreria Iocisto con incontri, guidati da esperti, basati su alcuni libri di scrittori famosi, seguiti da degustazioni di piatti legati alla nazionalità dello scrittore prescelto.

Una serie di interessanti e simpatici incontri dal titolo Assaggi d’autore, tra grandi libri e buona cucina, si terrà una volta al mese fino al 18 giugno 2020 alla libreria Iocisto al Vomero a Napoli.

Gli Assaggi d’autore ci saranno di giovedì e prevedono degli incontri, guidati da esperti, basati su alcuni libri di scrittori famosi, come tra gli altri George Orwell, Albert Camus, Elena Ferrante, Joseph Conrad, sempre seguiti da degustazioni di piatti legati alla nazionalità dello scrittore prescelto.

Incontri da non perdere che si terranno un giovedì al mese con inizio alle 19:30 e fino alle 22:30 a cui tutti potranno partecipare prenotando direttamente in libreria e versando un contributo di 5 euro per ogni appuntamento.

Assaggi d’autore tra libri e cucina straniera

Assaggi d’autore inizia il 16 gennaio 2020 alle 19:30 presso la libreria Iocisto con una serata dedicata a George Orwell e seguita da una degustazione di cucina all’inglese. A guidare i partecipanti al percorso centrato principalmente su “La fattoria degli animali” e “1984” sarà l’anglista Stefano Manferlotti, docente di Letteratura inglese, autore di numerosi saggi e volumi e critico letterario.

Un interlocutore d’eccellenza che ci farà assaporare al meglio le “profezie” orwelliane disseminate in tutta la sua opera, oltre che nei due noti lavori. Poi, a chiusura dell’incontro, i partecipanti potranno gustare assaggi di menu “orwelliano”.

I successivi incontri di “Assaggi d’autore” si terranno una volta al mese di giovedì e sempre seguiti da degustazioni di piatti legati alla nazionalità dello scrittore prescelto.

Assaggi d’Autore – programma degli incontri 2020

Stefano Manferlotti racconta George Orwell (il 16 gennaio, con assaggi di cucina inglese)

Doria Sannino racconta Albert Camus (il 13 febbraio, con assaggi di cucina francese);

Donatella Izzo racconta Philip Roth (il 19 marzo, con assaggi di cucina kosher);

Titti Marrone racconta Elena Ferrante (il 16 aprile con assaggi di cucina napoletana);

Fabrizio Coscia racconta Lev Tolstoj (il 14 maggio con assaggi di cucina russa);

Paola Di Gennaro racconta Joseph Conrad (il 18 giugno con assaggi di cucina polacca).

Gli Assaggi d’autore da Iocisto al Vomero a Napoli.