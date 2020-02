4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend 7-9 febbraio 2020

Le visite guidate a Napoli e nelle vicinanze nel prossimo weekend di febbraio 2020, con eventi interessanti per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra.

Sempre tanti appuntamenti nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con visite guidate che ci faranno scoprire i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Di seguito le visite consigliate della settimana. Una particolare visita a Mergellina in compagnia dello scrittore Pino Imperatore per conoscere i luoghi in cui ha ambientato il suo romanzo bestseller “Aglio, Olio e Assassino” e poi un tour tra le bellezze del quartiere Sanità con il percorso del Miglio Sacro. Per gli amanti dell’arte due mostre da visitare con storici dell’arte al Museo PAN e poi un percorso attraverso i luoghi delle prossime puntate de L’Amica Geniale

Gli eventi sono in genere proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che attraverso guide e storici dell’arte ci accompagnano nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro presentato.

Domenica 9 Febbraio – Si’ Bbella e ’Nfama Comme ’o Riavulo ’e Margellina

Lo scrittore Pino Imperatore ci farà conoscere i luoghi magici e misteriosi in cui ha ambientato il suo romanzo bestseller Aglio, Olio e Assassino: il Parco Vergiliano, la Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, Piazza Sannazaro, la Fontana della Sirena, Via Mergellina e la Chiesa di Santa Maria del Parto. La Chiesa è un gioiello unico: è l’unione di un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli e di fantastiche opere d’arte. Infatti al suo interno sarà possibile ammirare il maestoso mausoleo funebre del poeta Jacopo Sannazaro e il dipinto realizzato nel Cinquecento dal pittore Leonardo da Pistoia denominato “San Michele che scaccia il demonio”, meglio noto come “Diavolo di Mergellina”.

Appuntamento : ore 10:00 Stazione metropolitana di Mergellina, Napoli

Domenica 9 Febbraio – Frammenti Geniali: alla scoperta dei luoghi di Storia del nuovo cognome della Ferrante

Frammenti geniali è un tour letterario che porterà i partecipanti sulle tracce delle protagoniste de L’amica geniale di Elena Ferrante. La passeggiata letteraria, organizzata da NarteA, partirà da piazzetta Olivella, fermata Montesanto della linea 2 Metropolitana, e seguirà l’itinerario ispirato alla città. La passeggiata proseguirà per Chiaia per arrivare fino a piazza dei Martiri, dove il racconto colloca il grande negozio di scarpe dei Solara, e giù fino a via Caracciolo, la strada che affaccia sul mare.

Appuntamento : ore 11:00, piazzetta Olivella, fermata Montesanto della Metro 2

Domenica 9 febbraio – Tra Mirò e Banksy al PAN di Napoli

Il Museo PAN di Napoli attualmente è la casa di due mostre internazionali: Mirò e Banksy. L’arte di Miró è fantastica e colorata, surrealista per poi creare un’arte tutta sua, personale, fatta di simboli, astrazione, fantasia del colore. La presenza di Banksy a Napoli non è casuale e contestare la violenza della guerra e i soprusi subiti dai più deboli diviene, in lui, Musa ispiratrice della sua produzione. Tra gli artisti presenti in mostra, Banksy è sicuramente il più provocatorio, dall’ironia sottile e mai scontata, molto vicino a tratti a quella napoletana, come si può vedere facendo un giro per il centro storico alla ricerca della sua madonna.

Appuntamento: ore 16.45 presso Ingresso Museo Pan, via dei Mille Napoli

ore 16.45 presso Ingresso Museo Pan, via dei Mille Napoli Contributo: Costo intero: € 10 Costo soci: € 8. A detti costi, si aggiunge il costo biglietto integrato Mostre “Banksy e la (post) streetart” e Joan Miró. Il linguaggio dei segni: € 15 – prenotazione obbligatoria +39 348 114 9647

Costo intero: € 10 Costo soci: € 8. A detti costi, si aggiunge il costo biglietto integrato Mostre “Banksy e la (post) streetart” e Joan Miró. Il linguaggio dei segni: € 15 – prenotazione obbligatoria +39 348 114 9647 Maggiori Informazioni: Sito Web

Domenica 9 febbraio – Il Miglio Sacro

Una straordinaria passeggiata guidata da non perdere che ci farà conoscere i tanti tesori di Napoli che si trovano nel Rione Sanità a Napoli. La passeggiata si chiama Il Miglio Sacro e ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Si parte dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio.