Frammenti Geniali: tour letterario a Napoli sulle tracce de “L’amica geniale”

Una passeggiata che ci farà scoprire i luoghi dell’ultimo libro della Ferrante, Storia di un nuovo cognome che nel romanzo sono i luoghi della libertà, quelli delle prime uscite, degli studi, della crescita, del lavoro.

Si terrà Domenica 9 Febbraio 2020 alle ore 11:00, “Frammenti geniali”, un RoadBook organizzato da NarteA, un vero tour letterario che porterà i partecipanti sulle tracce delle protagoniste de “L’amica geniale” di Elena Ferrante.

La passeggiata letteraria partirà da piazzetta Olivella, fermata Montesanto della linea 2 Metropolitana, e seguirà l’itinerario ispirato alla città raccontata nel romanzo della Ferrante “Storia del nuovo cognome”.

Una guida spiegherà i luoghi seguendo il viaggio emotivo e di crescita delle ragazze del rione ma il percorso sarà anche accompagnato anche da un piccolo libretto con mappe e foto storiche della città.

Le strade di “Storia del nuovo cognome”

La passeggiata si svolgerà tra i luoghi della libertà, quelli delle prime uscite, degli studi, della crescita, del lavoro. Da Montesanto, che è la zona dove presumibilmente arrivano con la metro, quando per la prima volta le due ragazze insieme agli amici si allontanano dal loro rione, si passerà lungo la Pignasecca e da lì verso via Toledo, proseguendo fino a via Chiaia, la strada dei ricchi e dei negozi lussuosi.

Si continuerà per Chiaia verso palazzo Cellammare, il grande palazzo che ospitò artisti del calibro di Goethe, Torquato Tasso, Caravaggio, Angelica Kauffmann, Casanova, Basile, Caccioppoli per arrivare fino a piazza dei Martiri, dove il racconto colloca il grande negozio di scarpe dei Solara, e giù fino a via Caracciolo, la strada che affaccia sul mare.

Un percorso che ci farà compiere un’esperienza immersiva tra i segni di una Napoli moderna e retrò. Le spiegazioni della guida ci racconteranno poi la storia dei luoghi e delle bellezze storico-artistiche della città seguendo gli itinerari riportati nel libro divenuto famoso in tutto il mondo.

Frammenti geniali, tour letterario a Napoli: prezzi, orari e date