4 mostre da vedere a Napoli nel weekend dal 24 al 26 gennaio 2020

Tra le tante mostre interessanti che ci sono a Napoli anche nel primo mese dell’anno ne abbiamo scelte 4 da suggerirvi per il prossimo weekend che va dal 24 al 26 gennaio 2020 in città.

Anche nel mese di Gennaio 2020 ci sono in città tante interessanti ed importanti mostre. Grandi mostre dedicate a artisti famosi come Mirò, Warhol, Dalì e altre che propongono argomenti interessanti e che meritano una visita. Eventi da non perdere e mostre molto belle che richiamano centinaia di migliaia di visitatori e che vengono ospitate in importanti luoghi cittadini, posti bellissimi che meritano di essere ammirati. Ve ne proponiamo 4 per il prossimo weekend.

Le 4 mostre da vedere nel prossimo weekend dal 24 al 26 gennaio 2020.

PAN Palazzo delle Arti, Napoli – Joan Miró. Il linguaggio dei segni

Sarà al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 23 febbraio 2020 una importante mostra che ci permetterà di ammirare ben 80 opere originali di Joan Miró, il maestro Catalano, grande esponente del surrealismo. La mostra è da non perdere e presenta quadri, disegni, sculture, collages e arazzi, tutte opere originali e straordinarie di Joan Miró che fanno parte della collezione del Museo Serralves di Porto ed esposte la prima volta tra ottobre 2016 e giugno 2017, e viste da oltre 300.000 visitatori. Le opere provengono dalla importante collezione di lavori del grande maestro catalano e sono di proprietà dello Stato portoghese.

Dove: PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille, 60, Napoli

PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille, 60, Napoli Prezzo biglietto: Intero € 12,00 Ridotto € 8,00 e poi varie riduzioni e convenzioni

Intero € 12,00 Ridotto € 8,00 e poi varie riduzioni e convenzioni Maggiori informazioni: Joan Miró al Pan di Napoli.

Museo Diocesano Donnaregina, Napoli – Capolavori dai Musei Vaticani

Fino al 16 marzo 2020 sarà possibile ammirare a Napoli, nel Complesso Monumentale Donnaregina, anche un’opera straordinaria proveniente dai prestigiosi Musei Vaticani. Il Martirio di Sant’Erasmo di Nicolas Poussin, il pittore più grande e rivoluzionario dell’Europa del Seicento. Il biglietto per ammirare il capolavoro dei Musei Vaticani consente di vedere tanti altri splendidi quadri del Diocesano e di accedere al Complesso monumentale di Donnaregina perché comprende sia l’accesso al Museo Diocesano che alle chiese di Donnaregina nuova e di Donnaregina vecchia.

Dove: Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli

Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli Prezzo biglietto: Accesso al Museo Diocesano e mostra € 6

Accesso al Museo Diocesano e mostra € 6 Maggiori informazioni: Capolavori dai Musei Vaticani a Donnaregina

Palazzo Fondi, Napoli – Branding Dalí. La costruzione di un mito

Nella suggestiva cornice di Palazzo Fondi nel centro di Napoli fino al 2 febbraio 2020, si terrà la mostra, Branding Dalí. La costruzione di un mito che mette in luce l’operazione di branding di se stesso, attuata dal grande artista catalano durante le sua vita. A Palazzo Fondi potremo ammirare ben 150 opere del grande artista catalano, tante opere provenienti dalla collezione privata di uno dei segretari personali di Dalí e realizzate tra gli anni ’50 e ’80 come pregiate serie grafiche, manifesti, libri, oltre a oggetti in porcellana, vetro, argento, terracotta.

Dove: Palazzo Fondi via Medina 24, Napoli

Palazzo Fondi via Medina 24, Napoli Prezzo biglietto: Intero € 11 / Ridotto € 9 over 65, ragazzi 11-15 anni

Intero € 11 / Ridotto € 9 over 65, ragazzi 11-15 anni Maggiori informazioni: Branding Dalì a Palazzo Fondi

Lanificio25 Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello, Napoli – mostra fotografica #Mirifiuto

Il Lanificio25, spazio e laboratorio culturale di Napoli con sede nella quattrocentesca Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello in Piazza Enrico de Nicola, ha deciso di sposare per un 2020 eco-friendly, all’insegna della salvaguardia del Pianeta. Il sito di età borbonica, a pochi passi da Porta Capuana riapre con una veste nuova grazie A sostenere questo cambio di rotta anche il lancio del progetto “BE GREEN”: in programma alcuni appuntamenti e si comincia Venerdì 24 Gennaio, a partire dalle ore 15, con la presentazione del progetto Be Green – Piccoli gesti per grandi risultati con la partecipazione dell’Associazione Legambiente L’appuntamento sarà anche occasione per presentare la mostra fotografica #Mirifiuto realizzata dai ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale E. MEDI di San Giorgio a Cremano che punta a sensibilizzare il pubblico sulla quantità di plastica prodotta, e mai smaltita, nel mondo.