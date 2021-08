Summer Concert 2021: concerti gratuiti nei luoghi dell’arte a Caserta e provincia

© Napoli da Vivere

Fino a metà settembre concerti a Casertavecchia, Aversa, Piedimonte Matese, Carinola e in tanti altri luoghi

Ritorna, dal 1 agosto al 19 settembre 2021, Summer Concert la rassegna estiva dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Summer Concert 2021 si terrà in alcuni dei luoghi più belli della provincia di Caserta fino al 19 settembre 2021 con concerti presso il Duomo di Casertavecchia, la Chiesa della SS. Trinità di Aversa, Il Chiostro di S. Domenico di Piedimonte Matese, il Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, Il Palazzo Filangieri di San Potito Sannitico, il Palazzo Mazziotti di Caiazzo, il Museo archeologico di Teano e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis.

Summer Concert è divisa in tante sezioni con concerti in varie città sempre gratuiti

Tutta la rassegna viene presentata in più sezioni, con diverse proposte come Pianofestival, Focus, Etno & Colto, Il Suono & Il Sacro, Percorsi Barocchi, Pocket Orchestra, Suoni & Immagini e Per-Duo. Ogni sezione si terrà presso sedi particolari come per la sezione Pianofestival, al Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola con eventi speciali come il ritorno di Irina Zahharenkova e il debutto, nei programmi della Jervolino, di Marco Ciampi e Giacomo Dalla Libera.

La sezione Focus si terrà al Convento di S. Francesco di Carinola e ai Palazzi Mazziotti di Caiazzo e Filangieri di S. Potito Sannitico con spazio ai giovani premiati in importanti concorsi, come i chitarristi Domenico Mottola e Carlo Curatolo, nonché il Quartetto Eridano e il Quintetto Ghèlvent.

I Percorsi Barocchi proporranno cantate e sonate del barocco italiano al Chiostro di S. Domenico di Piedimonte Matese con l’ensemble barocco Hof-Musici Prague e poi tante altre sezioni con interessanti incontri musicali.

Di seguito alcuni appuntamenti di ‘Summer Concert 2021’

Domenica 01 Agosto, alle ore 20.00 nel Duomo di Casertavecchia, il concerto dell’Ensemble Barocco Hof-Musici Prague

nel Duomo di Casertavecchia, il concerto dell’Ensemble Barocco Hof-Musici Prague Lunedì 02 agosto alle ore 20.00 alla Chiesa delle SS. Trinità- S. Audeno ad Aversa le Lamentationes ieremiae Prophetae

alla Chiesa delle SS. Trinità- S. Audeno ad Aversa le Lamentationes ieremiae Prophetae Martedì 3 agosto, alle ore 21.00 , presso il Chiostro di S. Domenico a Piedimonte Matese con Cantate e Sonate del Seicento napoletano, nell’ambito del ciclo Percorsi Barocchi,

, presso il Chiostro di S. Domenico a Piedimonte Matese con Cantate e Sonate del Seicento napoletano, nell’ambito del ciclo Percorsi Barocchi, Lunedì 09 Agosto, alle 19.30 , al Convento di San Francesco a Casanova Carinola, il Quartetto Eridàno

, al Convento di San Francesco a Casanova Carinola, il Quartetto Eridàno Venerdì 20 Agosto, alle 19.30 , a Palazzo Mazziotti a Caiazzo, Carlo Curatolo

, a Palazzo Mazziotti a Caiazzo, Carlo Curatolo Domenica 22 Agosto, alle ore 19.00, nella Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis, Ensemble Oktoechos

Programma completo

L’ingresso ai concerti è con prenotazione. Ci si può prenotare inviando una e-mail a info@autunnomusicale.com Si riceverà una e-mail di risposta contenente il link per effettuare la prenotazione.

