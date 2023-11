Festa della Salsiccia e Friarielli a Orta di Atella nel Casertano

© Napoli da Vivere

Nuova data per l’attesa Festa della Salsiccia e Friarielli a Casapozzano di Orta di Atella con 3 giorni buon cibo locale tra salsicce e friarielli, orecchiette con friarielli, pane fritto con friarielli e altre specialità napoletane accompagnate dal buon vino locale

Nuove date nei giorni di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 a Casapozzano, il piccolo borgo di Orta di Atella nel Casertano, per la Festa della Salsiccia e Friarielli, una bella festa che ci farà gustare piatti genuini. Rimandata, tempo fa per il maltempo, la festa animerà i locali parrocchiali della Chiesa San Michele Arcangelo di via Bugnano con ingresso gratuito.

Per ben 3 giorni si potranno gustare i buoni piatti tipici della zona assieme ai vini locali e ci saranno anche serate animate con balli di gruppo, karaoke, musica live e tanto altro.

Solo cibi locali genuini per la festa della Salsiccia e Friarielli

Nello stand gastronomico troveremo tante bontà preparate anche al momento oltre all’ottimo panino con salsiccia e friarielli e a quello con hamburger e contorni (patatine e friarielli) e wurstel e patatine. Non mancheranno altre proposte come Orecchiette con friarielli, Pane fritto con friarielli, Patatine fritte con wurstel sempre accompagnati da bicchieri di buon vino locale e altre bevande.

Animeranno la festa il 17 novembre il Piano Bar del “Party Music World”, sabato 18 ci saranno i comici “I Sciosciammocca” e domenica 18 la live Band “Insolito.

